ONLINE Koaličné rokovania napredujú: VIDEO Matovič u Čaputovej v paláci, obaja v dobrej nálade!

Igor Matovič sa dnes stretol s Borisom Kollárom

prezidentka Zuzana Čaputová poskytla vyhlásenie k výsledkom volieb a s víťazom Matovičom sa stretla o 14:00

vyhlásenie predsedov OĽaNO a Sme rodina po rokovaní

Matovič v rannom statuse pred stretnutím s Kollárom hovoril o betónovaní základov spravodlivého Slovenska

Kollár sa s Matovičom stretol v západnom krídle Bratislavského hradu v priestoroch poslaneckých kancelárií

Matovič sa má s Kiskom stretnúť zajtra (v utorok) na obed, so Sulíkom sa dnes stretne opäť

prezidentka do paláca pozvala ďalších lídrov možných strán, ktoré by s Matovičom vytvorili koalíciu

15:00 "Dnes je v hre úplne všetko," reagoval Matovič na otázku novinárov, či by mohol byť Lipšic vo vláde, líder OĽaNO sa však s ním o tom ešte nerozprával. "Bol veľkou posilou v čase Radičovej vlády, takže teoreticky áno," odpovedal.

14:59 Prezidentka Zuzana Čaputová sa chce stretnúť s lídrami Sme rodina, SaS a Za ľudí. Ak sa potvrdí, že chcú vstúpiť do koalície, poverí zostavením novej vlády lídra OĽaNO Igora Matoviča.

14:58 Matovič sa vyhýba stretnutiu so šéfom ochranky. "Ochranku ešte nemám. Dnes som dostal odporúčanie, aby som sa s tým pánom, ktorý to vybavuje stretol. Zatiaľ sa tomu vyhýbam," hovorí Igor Matovič. Ten zároveň potvrdil, že v prípade ministerstva zdravotníctva vie OĽaNO ponúknuť Mareka Krajčiho.

14:56 V súvislosti s Annou Záborskou hovorí Matovič o záväzku spred minulého roka pri proteste pred komplexom Bonaparte. "Ideme do toho v jednom šíku a máme s Kresťanskou úniou zmluvu, ktorá to hovorí," povedal Matovič.

14:51 Matovič vraví o nekompromisnej matematike ústavnej väčšiny keď čelí otázke o tom, či pôjde do koalície aj so stranou Za ľudí. K tejto veci sa vyjdril už aj samotný Andrej Kiska. "Strana Za ľudí je pripravená pomôcť zmene na Slovensku, na to sme dostali mandát od voličov a urobíme všetko preto, aby sme naplnili tie priority, ktoré sme sľúbili voličom. Chceme, aby vláda mala vysoký odborný a morálny kredit. Zajtra po prijatí u prezidentky Zuzany Čaputovej absolvujem prvé stretnutie s Igorom Matovičom,” povedal medzičasom predseda strany Za ľudí Kiska.

14:47 Prezidentka Čaputová verí, že v rámci zostavovaní vlády sa bavíme o horizonte dní a nie týždňov.

14:41 Prezidentka sa zhoduje s Matovičom na tom, aby zostavoval vládu s ústavnou väčšinou. Matovič nemá konkrétny termín, kedy bude zostavovať vládu. "Spýtajte sa pani Vaľovej zo Smeru, tá má živnosť na vešteckú gulu," zažartoval líder OĽaNO.

14:40 Matovič zhodnotil postup Čaputovej ako najlepší možný. "Aby lídri prezidentke sľúbili, že sa chcú na tejto vláde podieľať a až potom by som toto poverenie dostal," priznal Matovič.

14:39 Igora Matoviča mrzí, že takmer 800-tisíc ľudí nebude mať zastúpenie v parlamente. "Najmenej dve strany z demokratickej opozície parlament nezdolali. Voličov chcem upokojiť, že dokážeme zastúpiť aj záujmy týchto politických strán," upokojuje Matovič.

14:38 Čaputová poverí Igora Matoviča postavením vlády, ak dôjde k predmetným jednaniam a lídri budú ochotní do takejto koalície ísť. Slovo si berie Igor Matovič.

14:37 Brífing sa začal. Čaputová opäť hovorí o veľkej dôvere hnutiu OĽaNO. "Túto zodpovednosť si pán Matovič uvedomuje. Predmetom našej debaty bolo vyjednávanie koalicie," povedal Čaputová a priznala, že pozve ďalších lídrov politických strán, ktorí sa budú podieľa na zostavovaní vlády.

14:19 Čaputová s Matovičom čoskoro vystúpia na spoločnom brífingu.

14:05 Igor Matovič prišiel s kyticou do prezidentského paláca.

14:02 Richard Sulík avizuje na zajtra tlačovku o 10:00. Richard Sulík sa nechcel vyjadriť či je lepšia štvor alebo trojkoalícia. "Spýtajte sa politológa, čo je lepšie," ​odkázal. Máme aj nejaké červené línie a aj tie sú známe. Po tom, čo koalícia PS/Spolu vypadla, nejaké témy ako migranti alebo vyššie dane nebudú témou. Budeme takým pohodlným partnerom," povedal Sulík.

13:49 Richarda Sulíka a stranu SaS ešte dnes čaká republiková rada a v hre je aj mandát predsedu strany, ako už po zverejnení výsledkov avizoval sám Sulík.

12:40 "Každé voľby majú svojich víťazov aj porazených a bolo to tak aj v tomto prípade. Dúfam však, že víťazmi budú občania Slovenska. Keďže výrazným víťazom volieb je OĽaNO, pozvala som dnes na štrnástu hodinu predsedu Igora Matoviča do prezidentského paláca. Myslím si totiž, že pri formovaní vlády nesmieme strácať čas," potvrdila prezidentka.

12:39 Hlava štátu sa teší vyššej volebnej účasti no pripomína aj venovať sa školstvu či klimatickým zmenám. Hlasovanie tiež pre ňu ukázalo, aký je dôležitý každý jeden hlas. Zrejme tak odkazuje na výsledok PS/Spolu.

12:38 Prezidentka gratuluje Igorovi Matovičovi a hnutiu OĽaNO, rovnako ako ostatným stranám. "Ešte raz chcem poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili na voľbách. Chcem ešte raz pogratulovať víťazovi volieb Igorovi Matovičovi a jeho hnutiu OĽaNO ale aj rovnako všetkým ostatným stranám," uviedla.

12:34 Očakáva sa vyhlásenie Zuzany Čaputovej k výsledkom parlamentných volieb.

12:30 Igor Matovič sa o 14:00 stretne s prezidentkou Zuzanou Čaputovou

11:37 Matovič na otázku, či bude novým ministrom Kyselica alebo Lipšic odpovedá, že nebude predbiehať. Tieto veci chce vo štvorkoalícii prediskutovať s Andrejom Kiskom, Borisom Kollárom aj Richardom Sulíkom. Dodal tiež, že si neželá vládu, ktorá bude do médii vynášať výsledky rokovaní pod stolom z mobilov.

11:34 Filozofia by mala byť sloboda policajtom, hovorí Matovič. "Aby mali k dispozícii autá, techniku, výplaty ... minister vnútra by mal byť za policajného prezidenta zodpovedný," dodal líder OĽaNO. Kollár pripúšťa, že dobrým generálnym prokurátorom by bol aj Ján Šanta či Maroš Žilinka, ktorého chceli zavraždiť.

11:31 Matovič chce dnes volať prezidentke a dohodnúť sa na stretnutí. "Buď to bude dnes, alebo v utorok," povedal.

11:28 Matovič prejavil opäť záujem o ministerstvo vnútra. "Sme protikorupčné hnutie. Zo žiadneho iného ministerstva sa táto problematika nedá riešiť," skonštatoval. Odmieta však konkretizovať mená a detaily z rozdeľovania ministerstiev.

11:23 Víťaz volieb opakuje, že chce politiku robiť inak. Minsiterstvá si nechcú brať ako korisť. "Čestným ľuďom na úradoch musime dať vedieť, že si ich vážime. Vždy tam príde nejaký dosadený tĺk, ktorý ma správnu farbu straníckej knižky. Táto doba musí skončiť," pripomína Matovič. Kollár chce od novej vlády, aby pomohla spomínaným štyrom nevyliečiteľne chorým deťom.

11:17 Matovič pripúšťa, že bude premiér. "500-tisíc krúžkov je priveľa na to, aby som to vzdal, ale možno to nezvládnem dať dokopy tých lídrov," uznáva predseda OĽaNO. Kollár zopakoval, že si Matoviča váži ako podnikateľa, ktorý vybudoval firmu. "Ja mu verím, že to dokáže urobiť," povedal Kollár.

11:16 Matovič verí, že strana Za ľudí nezostane bokom. Šéf OĽaNO hovorí, že dostal signály od ľudí, aby nešiel s Andrejom Kiskom, ale tiež pripomína, že nedostal žiadne signály, aby nešiel s Borisom Kollárom. "Počítam s ním. Ak by sa to ostatným stranám nepáčilo, mne by to bolo ľúto, potom ale nech sa ostatní postavia pred kamery a vysvetlia tieto osobné animozity," povedal Matovič.

11:15 Odkázy cez média si lídri dávať nechcú. Kollár chce zosúladiť vízie, potom príde na dosadzovanie odborníkov a až tak chcú deliť posty. "Hovorili o nás, že sme trojsky kôň Smeru," spomenul Kollár.

11:10 "Verím, že Andrej Kiska chce zmeniť Slovensko a že teraz nebudú plánovať nejaký únikový scenár do opozície," tvrdí Matovič. Ten si o Kollárovi myslí, že to myslí so Slovenskom dobre. Kollár sa usmieva. "Keď skladáte vládu, musíte sa pozrieť na to, akých odborníkov tam máte," priznal šéf OĽaNO.

11:08 "Včera sme mali také familiárne stretnutie s Richardom Sulíkom pri haluškách," potvrdil Matovič.

11:07 "Začali sme prve kolo rokovaní. Došlo nam desaťtisíc správ. Keď prejdeme k takémuto rokovaniu odborníkov, tesne po tom budú nasledovať ďalšie dohody, ktoré uzavrú koaličnú zmluvu," hovorí Kollár.

11:00 V pondelok zasadne predsedníctvo a Republiková rada SaS. Pootvrdila to hovorkyňa strany Katarína Svrčeková.

10:32 Prezidentka SR Zuzana Čaputová poskytne vyhlásenie k výsledkom volieb do Národnej rady SR dnes o 12:30 v Prezidentskom paláci. Je možné, že vyhlásenie prebehne za prítomnosti Igora Matoviča v samotnom paláci.

Matovič sa s Kollárom stretol v poslaneckých kanceláriách v blízkosti Bratislavského hradu. Kollára sme zachytili, ako so svojim autom vchádza do garáže. Na mieste sa nachádza množstvo novinárov.

Na západnej terase Bratislavského hradu sa lídri strán stretli už o deviatej hodine ráno. Kým Matovič prišiel v sprievode straníkov na svojej dodávke, Boris Kollár prišiel na robustnejšom Range Roveri.

Stretnutia iniciuje v týchto dňoch

Matovič sa už po oficiálnych výsledkoch viackrát vyjadroval, že by bol rád, ak by zložili vládu s ústavnou väčšinou, aby sa jej ľahšie presadzovali zákony. Myslel tým vytvorenie vlády aj za asistencie Sme rodina. Predseda OĽaNO sa už včera stretol s lídrom SaS Richardom Sulíkom. Matovič už ráno na Facebooku nepriamo potvrdil, že sa chystá na spomínané rokovania. Kollár po rokovaní s Matovičom poskytnú médiám stanovisko.

"Držte nám dnes všetky palce, prosím. Začíname betónovať základy Spravodlivého Slovenska, kde budeme radi žiť. Kde si budeme pred zákonom rovní a kde nebudeme robiť rozdiely medzi nami podľa toho, akým jazykom nás mamy hovoriť naučili. Kde budeme mať rovnosť šancí a účinne pomôžeme slabým, chorým a chudobným - lebo silní, zdraví a bohatí sa postarajú sami," napísal Matovič na sociálnej sieti.

Prezidentka Zuzana Čaputová dnes poskytne vyhlásenie k výsledkom volieb do Národnej rady SR o 12:30 v Prezidentskom paláci.