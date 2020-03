FOTO Prehľad víťazov a porazených: Títo lídri pohoreli a končia, nahradia ich noví

BRATISLAVA - Slovensko sa zobudilo do povolebného rána. Výsledky hovoria jasnou rečou, Igor Matovič so svojím hnutím OĽANO prevalcoval ostatných a so ziskom viac ako 25 percent sa stal víťazom parlamentných volieb. Už také dobré správy ale nečakali na viacerých lídrov iných strán, do parlamentu to nedotiahol Michal Truban ani Alojz Hlina. A končí aj dlhoročný harcovník Béla Bugár.

Azda ešte nikdy nečakali Slováci na výsledky volieb s takým napätím. Už prvé exit polly naznačili, že dlhoročná vláda Smeru sa končí a vystrieda ich opozičné hnutie OĽANO. Toto neprekvapilo, predvolebné prieskumy vykazovali rovnaký trend. Prekvapili však výsledky iných politických strán; prieskumy dávali veľkú šancu koalícii PS/Spolu aj KDH. Ani jedna strana však nezískala dostatočný počet hlasov a v parlamente nasledujúce volebné obdobie nebude. Je to pre nich obrovské sklamanie, no veria, že pozitívna zmena, o ktorú by sa podľa svojich slov v prípade volebného úspechu snažili, príde aj tak. Očividne poriadne zaskočený aj sklamaný je Andrej Danko, ktorý po štyroch rokoch v parlamente končí. Rozmeňme si to teda na drobné, ktorí lídri končia a kto ich nahradí?

TÝMTO TO NEVYŠLO

Michal Truban

Toto je asi najväčší šok volieb. Michal Truban si spolu s Miroslavom Beblavým si verili. Predvolebné prieskumy im priali - tie posledné, ktoré boli zverejnené pred začiatkom moratória, sa pohybovali okolo osem až deväť percent. No dnes je všetko inak a progresívcom to nakoniec nevyšlo. Truban ale i tak poďakoval za dôveru v podobe viac ako 200-tisíc hlasov, ktoré jeho koalícia dostala. "Veľmi nás mrzí, že vás nebudeme môcť reprezentovať v parlamente. Prepáčte. V najbližších dňoch ideme intenzívne rozmýšľať, čo ďalej. Zamyslíme sa, opravíme veci a budeme aj naďalej bojovať za také Slovensko, aké si predstavujeme," uviedol na sociálnej sieti.

Alojz Hlina

KDH bude chýbať v parlamente už druhé volebné obdobie. Zjavne nepomohla ani výmena lídra na čele strany, kedy Alojz Hlina vystriedal Jána Figeľa. Ešte pred pár mesiacmi čísla vyzerali inak a Hlina mal dôvod na radosť, no nakoniec je to len 4,65 percenta, a to nestačí. Rovnako ako Truban sa poďakoval všetkým, ktorí KDH volili, a ospravedlnil sa za to, že v parlamente nebude. "Ľudia si vybrali, koho si želajú v parlamente a treba to rešpektovať."

Andrej Danko

Celé minulé volebné obdobie si predseda SNS želal, aby mal ešte silnejší mandát než dostal vo voľbách v roku 2016. No stal sa pravý opak a Andrej Danko musí prehltnúť trpkú porážku. V sobotňajších voľbách získal len 3,16 percenta, a to na parlament zďalek nestačí. Sklamanie je veľké a Danko ho prejavoval už počas volebnej noci vo svojej centrále, keď pri otázkach, kde urobila strana chybu, zaútočil na médiá. SNS teraz čaká stranícky snem, kde sa rozhodne, ako ďalej. Danko ďalej skonštatoval, že vo výsledku volieb vníma aj chyby, ktoré každá strana urobí v komunikácii. "Mám však za to, že to boli aj médiá, ktoré išli ďaleko za hranicu toho, čo by médiá robiť mali," podotkol.

Béla Bugár

Začínal ako poslanec Federálneho zhromaždenia ČSFR, skončil ako poslanec NR SR. Béla Bugár sa po niekoľkých desaťročiach vráti do "civilu". Podľa mnohých doplatil na to, že sa po voľbách v marci 2016 spojil so Smerom a SNS. V súvislosti s výsledkami volieb, v ktorých Most-Híd získala len dve percentá, Bugár oznámil, že odstúpi zo svojej funkcie. Kto ho nahradí, zatiaľ neprezradil. O všetkom má rozhodnúť snem. "Je to vec vnútorných štruktúr," dodal.

Peter Pellegrini

Jedno je isté, Peter Pellegrini ako premiér končí. Strana Smer si už piate víťazstvo voľbách nepripísala a bude v opozícii. S niečo vyše 18 percent im to jednoducho nevyšlo. V posledných týždňoch sa to už dalo tušiť, keď sa prieskumy pomaly, ale isto otáčali v prospech OĽANO. Pellegrini uznal svoju porážku a zagratuloval víťazovi volieb. Myslí si, že na najbližšom sneme by malo celé vedenie ponúknuť svoje funkcie. Zároveň ale podotkol, že má záujem a chuť stať sa predsedom strany. "Ak bude dôvera členskej základne, dôvera ľudí a príde taká situácia v Smere-SD, že sa bude diskutovať o možnej výmene a takýto súboj alebo nominácia nastane, tak určite nepoviem nie."

E. Chmelár odstúpi z pozície predsedu hnutia Socialisti.sk

Eduard Chmelár odstúpi z pozície predsedu hnutia Socialisti.sk. V reakcii na výsledky volieb, kde hnutie získalo 0,55 percenta hlasov voličov, to uviedol na sociálnej sieti. V noci o tom informoval aj členov republikovej rady hnutia. Funkcie sa plánuje vzdať na najbližšom sneme strany, ktorý by mal byť v apríli. "Ako líder hnutia sa nemôžem a nechcem za tento volebný neúspech zbavovať politickej zodpovednosti. Chápem to ako jasný signál od voliča, že nemá záujem o moje služby a rešpektujem to. Preto som sa rozhodol odstúpiť z funkcie predsedu a dať tak Socialistom.sk šancu nájsť novú energiu, nových lídrov, nové sily na rast vplyvu hnutia," oznámil.

KTO ICH NAHRADÍ

Igor Matovič

Hádam ani on sám nečakal až taký dobrý výsledok. Igor Matovič ale v posledných týždňoch výrazným spôsobom zintenzívnil predvolebnú kampaň a vyplatilo sa. Vsadil na výlet do Cannes, kde poukázal na Počiatkovu vilu, a vôľu ľudí, keď ich nechal hlasovať o svojich programových prioritách. Ďalšie dni ukážu, či sa Matovič bude uchádzať o post premiéra. "721 166 krát ĎAKUJEME. Samozrejme ďakujem aj mojim podporovateľom, 1062 hlasov je pre mňa veľkou podporou v boji s korupciou a predstaviteľmi štátnej mafie. Výsledok cez 25% nás prekvapil a je pre nás obrovským záväzkom, spoločne to zvládneme."

Andrej Kiska

Pred rokom ešte prezident, teraz predseda strany, ktorá sa dostala do parlamentu. Andrej Kiska síce nezískal toľko percent, v koľko dúfal, ale nad hranicu zvoliteľnosti sa dostal, a tak bude môcť nasledujúce štyri roky ukázať, ako obstojí v parlamente. "Ďakujeme, misia sa podarila. Fico padol, a ja som bol znovu pri tom. Veľké ďakujeme za každý jeden váš hlas. Bolo to extrémne náročné, čelili sme obrovskej antikampani, ale podarilo sa. Prvé kroky sú tie najťažšie. Aká bude nová vláda? Úprimne? Neviem. Všetko ukážu najbližšie hodiny a dni," napísal Kiska na Facebooku.