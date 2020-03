VOĽBY 2020 Volebná účasť v Prešovskom kraji dosiahla 63 percent

Parlamentné voľby 2020

Zdroj: Topky/ Ján Zemiar

PREŠOV – Volebná účasť v sobotňajších (29. 2.) parlamentných voľbách bola v Prešovskom kraji na úrovni 63 percent, aj v tejto časti Slovenska zvíťazilo hnutie OĽaNO, a to so ziskom 25,63 percenta. Vyplýva to z neoficiálnych výsledkov, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR po sčítaní hlasov zo všetkých volebných okrskov.