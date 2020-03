VOĽBY 2020 Matovič má podľa Dzurindu príležitosť ukázať, aký je líder

Na otázku, či sa obáva predčasných volieb, Dzurinda v nedeľnej diskusnej relácii Na telo odpovedal: „Mepovedal by som, že áno." Dôležité podľa neho je to, čo chce po sebe zanechať. „Či chce sedieť na stoličke alebo chce krajinu zmeniť," skonštatoval Dzurinda. Komentátor Martin Šimečka doplnil, že tento typ hnutí, ako je OĽaNO, máva krátku životnosť na vrchole moci. „Môj vnútorný cit hovorí, že tá vláda štyri roky nevydrží," povedal.

Mikuláš Dzurinda v relácii skonštatoval, že Igora Matoviča nepozná a netuší, akú úlohu chce, aby Slovensko zohrávalo napríklad aj v zahraničnej politike. Veľmi vážnou vecou je napríklad imigrácia, či vzťahy s USA. To všetko sú podľa Dzurindu dôležité otázky a ak pre svoju víziu dokáže získať svojich partnerov, má všetky možnosti. „Nedá sa ale vylúčiť ani to, že sa aj on zameria na ďalšie parlamentné voľby už teraz a potom tá komunikácia a vzťahy vo vládnej koalícii budú iné," uviedol Dzurinda.

V rámci dohadovania sa pri zostavovaní koalície Dzurinda neodporúča, aby sa začínalo kreslami. Začať by mali podľa neho programovým desatoro. „Mali by sa dohodnúť na elementárnych základných bodoch programu," myslí si Dzurinda. Podľa neho je zároveň šanca, že koalícia bude hlasovať jednotne. „Majú šancu. Je otázka, či dokáže líder stmeliť a vštepiť myšlienku," povedal bývalý premiér. Zároveň upozornil, že Slovensko má pred sebou veľké štrukturálne výzvy a je potrebné riešiť problémy stagnujúcej alebo zaostávajúcej ekonomiky.

Koalícia PS/Spolu zostala tesne pred bránami

Koalícia PS/Spolu zostala s 6,96 % tesne pred bránami Národnej rady SR. Jej volebný líder Michal Truban v relácii povedal, že ich mrzí, ako to dopadlo, ale budú ďalej bojovať. Taktiež úplne nevylúčil napadnutie volieb. Chcú sa na výsledky pozrieť, aké tam boli rozdiely a či sú nejaké podozrenia. „Pre mňa je ale dôležitejšie to, čo vieme urobiť do budúcna," skonštatoval Truban. No ak im to dá zmysel, tak zvážia kroky, avšak nebudú to robiť nasilu. „Určite nebudeme robiť žiadne divadlo," doplnil Truban. Zároveň dodal, že chce byť naďalej v politike aktívny a neplánuje odísť.

Jednoznačnú odpoveď, či ostane v aktívnej politike, neuviedol napríklad predseda KDH Alojz Hlina. Povedal len, že vo vysokom politickom tempe je už niekoľko rokov, ale v KDH ostáva naďalej. To, že nekončia a budú ďalej bojovať, uviedol predseda Dobrej voľby Tomáš Drucker. Negarantuje síce, či sa určite ocitne na kandidátke pri ďalších voľbách, no má v pláne pokračovať. „Uvidíme, ako bude vyzerať o pár rokov strana Dobrá voľba, aké budeme mať preferencie," dodal Drucker. Komentátor Martin Šimečka nevidí budúcnosť tejto strany.

Do parlamentu sa nedostala ani strana Most-Híd. „Naša strana dosiahla oveľa horší výsledok, ako sme očakávali. To znamená, je potrebné urobiť dôkladnú rekonštrukciu štruktúr, vrátane vedenia. Nie je to kozmetická zmena, musíme zabezpečiť víziu pre budúcnosť tejto strany," povedal podpredseda Mosta-Híd Ábel Ravasz. Líder strany Vlasť Štefan Harabin, ktorý vo voľbách takisto nebol úspešný, povedal, že bude opäť volebným lídrom, keď prídu ďalšie voľby.