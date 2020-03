VOĽBY 2020 Strany, ktoré sa do parlamentu nedostali, plánujú pokračovať vo svojich cieľoch

BRATISLAVA - Strany, ktorým sa nepodarilo dostať do parlamentu, plánujú pokračovať vo svojich cieľoch. Urobia tak najmä nové strany Dobrá voľba či Vlasť. V boji za lepšie Slovensko chce pokračovať aj koalícia Progresívne Slovensko/Spolu-občianska demokracia (PS/Spolu). Za každý hlas voličov sú strany vďačné. Most-Híd považuje to, že v parlamente bude chýbať predstaviteľ národnostných menšín, za fiasko.

Strana Dobrá voľba exministra zdravotníctva a vnútra Tomáša Druckera na sociálnej sieti uviedla, že bude naďalej pracovať, aby presvedčila, že je stranou riešení a ľudí, ktorí majú čo ponúknuť. "Napriek tomu, že sme neboli tak úspešní, ako by sme si želali, chceme potvrdiť naše odhodlanie pokračovať. Rešpektujeme vôľu občanov Slovenskej republiky. No číslo viac ako 88-tisíc občanov je pre nás povzbudením pracovať ďalej. Želáme si, aby vláda, ktorá vzíde z týchto volieb, bola stabilná a pracovitá v prospech všetkých občanov Slovenska," napísala strana v statuse.

V diskusnej relácii TA3 expertka strany Vlasť Monika Sofiya Soročinová podotkla, že vzhľadom na hodnotové nastavenie sa strana nemieni vzdať priorít, ktoré mali v programe zakotvené. "Budeme pracovať na tom, aby strana Vlasť rástla, aby sme dostali do povedomia ľudí to, že pronárodné hodnoty, hodnoty za tradičnú rodinu a za štát sú hodnoty, za ktoré sa oplatí bojovať," povedala. Hlasy ktoré dostali podľa nej poukazujú na to, že pronárodná scéna má ešte šancu. "Je mi ľúto, že sa pronárodné strany nedostali do parlamentu, okrem tej jednej, ktorá si, bohužiaľ, na nie celkom správnom základe buduje svoju politiku," konštatovala Soročinová.

Zdroj: Topky/Maarty

Koalícia PS/Spolu tiež avizovala, že bude aj naďalej bojovať za také Slovensko, aké si predstavuje. Dodala, že predsedníctva oboch strán zasadnú dnes, a o ďalších krokoch budú informovať v pondelok. Strana Most-Híd považuje to, že menšiny nebudú mať zastúpenie v parlamente, za fiasko. "Ale je to aj výzva. Menšinová politika potrebuje reštart," napísala strana v statuse. Strana poďakovala za hlasy a pogratulovala víťazovi.

Líder Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Alojz Hlina sa kandidátom a straníkom poďakoval, zároveň však aj ospravedlnil, že nedoviedol KDH do parlamentu. Podľa neho voľbu voličov treba rešpektovať. Ľudia si vybrali, koho si želajú v parlamente.

Zdroj: TASR/Vladimír Benko

Voľby do Národnej rady SR 2020 vyhralo podľa neoficiálnych výsledkov hnutie OĽaNO so ziskom 25 percent pred druhým Smerom-SD, ktorý volilo 18,29 percenta voličov. Na treťom mieste sa umiestnilo hnutie Sme rodina, ktorému svoj hlas odovzdalo 8,24 ľudí. Do parlamentu sa dostali aj Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (7,97%), Sloboda a Solidarita (6,22%) a Za ľudí (5,77%).

Brány parlamentu tesne neprekročila koalícia strán Progresívne Slovensko/Spolu - občianska demokracia, ktorá vo voľbách získala 6,96 percenta. Na vstup do NR SR musela dosiahnuť hranicu na úrovni siedmich percent. V parlamente nebude ani Kresťanskodemokratické hnutie (4,65%), Maďarská komunitná spolupatričnosť (3,90%), SNS (3,16%), Dobrá voľba (3,06%), Vlasť (2,93%) či Most-Híd (2,05%). Volebná účasť bola 65,8 percenta.