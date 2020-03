VOĽBY 2020 Eduard Chmelár odstúpi z pozície predsedu hnutia Socialisti.sk

Eduard Chmelár

BRATISLAVA - Eduard Chmelár odstúpi z pozície predsedu hnutia Socialisti.sk. V reakcii na výsledky sobotňajších (29. 2.) volieb do Národnej rady (NR) SR, kde hnutie získalo 0,55 percenta hlasov voličov, to uviedol na sociálnej sieti. Dodal, že o tom v noci informoval aj členov republikovej rady hnutia. Funkcie sa plánuje vzdať na najbližšom sneme strany, ktorý by mal byť v apríli.