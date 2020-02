Netradičné VOĽBY 2020 v Krásne nad Kysucou: Ľudia volia v reštaurácii či železničnej stanici

O zložení Národnej rady SR rozhodujú v sobotu voliči okrsku číslo šesť v miestnej reštaurácii. "Keď sme vymysleli tento okrsok, zlepšila sa účasť takmer pri každých voľbách. A ľudia majú viac času pre seba. Tento rok sa nám podarilo znova urobiť volebnú miestnosť v reštaurácii. Dobre nám padlo, že už je pôst a nie sú oslavy. Lebo reštaurácia je na oslavy rezervovaná dávno dopredu, ešte pred vyhlásením volieb," povedal Grapa.

Miestni obyvatelia sú už podľa neho na okrsok zvyknutí. "Čakajú, kde majú voliť, či tu alebo na železničnej stanici. Je pravda, že na železničnej stanici možno volili aj ľudia, ktorí išli na vlak. Ale reštaurácia je kúsok od železničnej stanice, takže aj tí, čo prichádzajú z vlaku, alebo idú na vlak, si tu môžu odvoliť," podotkol Grapa.

"Ľuďom sa to páči. Majú to bližšie k bydlisku, takže nemusia ďaleko chodiť. Je to lepšie, aj väčšia účasť je, keď je to bližšie," potvrdila predsedníčka okrskovej volebnej komisie Blažena Čimborová. Zriadenie volebného okrsku oceňujú aj samotní voliči. "Je to výborné, nemusíme ďaleko chodiť, máme to poruke a nikto sa nemôže vyhovárať," zdôraznila 69-ročná Marta.

"Je to parádne, je to blízučko domov a poruke každému," dodal 44-ročný Ján. V Krásne nad Kysucou je viac ako 4500 voličov a šesť volebných okrskov. "Máme ich v každej mestskej časti. Rozmiestnené sú tak, aby sme v jednotlivých volebných miestnostiach mali do 1000 voličov. Snažíme sa to robiť efektívne," uzavrel Grapa s tým, že veľký záujem mali voliči aj o voľbu zo zahraničia a o voličské preukazy.