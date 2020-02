VOĽBY 2020 Trnavčania popri voľbách podpisujú aj petíciu Za lepšiu ochranu prírody

„Darí sa nám veľmi dobre, na Mozartovej máme viac ako 700 podpisov a ešte niekoľko hodín pred sebou. Som príjemne prekvapená, koľko starších ľudí sa tu zastaví. Na druhej strane som smutná, keď idú rodičia s malými deťmi a povedia, že nie. To ma vždy trochu zamrzí,“ povedala aktivistka Katarína Slováková. Petíciu po odvolení podpísali aj trnavskí politici Igor Matovič a Irena Bihariová s rodinami.

V priestoroch ZUŠ na Mozartovej ulici v Trnave sú štyri volebné miestnosti, voličská účasť sa v nich popoludní blížila k päťdesiatim percentám. Podpisy pod petíciu Za lepšiu ochranu prírody, zbierali aktivisti v Trnave aj na ďalších dvoch miestach pred volebnými miestnosťami, ale tam len dopoludnia.

Cieľom iniciátorov petície Lesoochranárskeho zoskupenia VLK je podľa Slovákovej presadiť desať percent území v chránených oblastiach, do ktorých by nezasahoval človek, ako aj niektoré ďalšie ochranárske požiadavky. Ak petíciu podpíše viac ako 100-tisíc ľudí, bude sa ňou musieť zaoberať novozvolený parlament. Do dnešného dňa malo zoskupenie VLK vyzbieraných viac ako 52-tisíc podpisov.