FOTO Most do Lopušnej doliny strhla voda, mesto Svit vyhlásilo mimoriadnu situáciu

"Momentálne sa pracuje na uprataní okolia, ktoré je znečistené nánosmi a bahnom," uviedla Daniela Vírostko zo svitského mestského úradu s tým, že aktuálne k situácii zasadá krízový štáb.

Ako doplnila, jej riešenie komplikuje skutočnosť, že náhradné premostenie osadené ponad rieku Mlynica koncom októbra 2019 síce patrí do vlastníctva mesta Svit, ale ústi do katastra obce Lučivná. Pôvodný most po vyhlásení jeho havarijného stavu úplne uzavreli. "Zatiaľ nie sú známe ďalšie postupy, ani to, kedy sa bude možné do Lopušnej doliny opäť dostať autom," doplnila.

Zdroj: TASR - Oliver Ondráš

Zdroj: TASR - Oliver Ondráš

Zdroj: TASR - Oliver Ondráš

Zdroj: TASR - Oliver Ondráš

Zdroj: TASR - Oliver Ondráš