V Trstenej sa zrútil most do rieky: V katastrofálnom stave bol už mesiace

TRSTENÁ - Most na ceste I/59 v Trstenej, ktorý minulú jeseň pre havarijný stav úplne uzavreli, sa v piatok popoludní zrútil do rieky. Informáciu potvrdila primátorka Trstenej Magdaléna Zmarzláková s tým, že pri udalosti nedošlo k zraneniam ľudí.

"Ponad most vedie náhradná lávka, ktorá je bez poškodenia," dodala primátorka. Most uzavreli 28. októbra 2019 po tom, ako miestny obyvateľ nahlásil na polícii známky jeho poškodenia. Statik vtedy uviedol, že most je v dezolátnom stave. V meste v súvislosti s mostom zasadal aj krízový štáb, mimoriadnu situáciu však nevyhlásili.

Podľa hovorkyne Slovenskej správy ciest Lucie Karelovej bol most cez rieku Oravica od roku 2015 zaradený v zlom stavebno-technickom stave (STS), následne ho v roku 2017 preradili do veľmi zlého STS. Na základe mimoriadnej prehliadky zo 4. septembra tohto roku ho pretriedili do STS 7, čo je havarijný stav. Od 27. augusta 2019 na moste obmedzili prejazd vozidiel nad 3,5 tony.

Primátorka Trstenej doplnila, že k mostu je už spracovaná projektová dokumentácia a vydané stavebné povolenie. V súčasnej dobe sa čaká na odsúhlasenie súťažných podkladov na výber zhotoviteľa stavby od ministerstva dopravy.