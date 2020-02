Víchrica Júlia sa zmenila na orkán: Tisícky slovenských domácností sú bez elektriny, FOTO obrovských škôd

Vietor, ktorý v nočných hodinách fúkal vo viacerých okresoch a bol sprevádzaný dažďom, po sebe zanechal značné škody. Víchrica narobila problémy aj v susednom Česku, Poľsku a Rakúsku. „V noci zasiahla Slovensko tlaková níž Júlia. Tá priniesla mohutný nárazový vietor, ktorý aj v nížinách presiahol 100 km/h. Vietor vyvrátil mnoho stromov, hlásené sú neprejazdné cesty aj železničné trate,“ informoval meteorologický portál iMeteo.sk.

Vietor odrezal od elektriny tisícky domácností

Silná nočná víchrica spôsobila na území stredného Slovenska tretiu energetickú kalamitu za posledné tri týždne. Aktuálne je bez elektrickej energie viac ako 23.000 odberných miest. TASR o tom v pondelok informoval hovorca Stredoslovenskej distribučnej (SSD) Miroslav Gejdoš. „Mimo prevádzky je viac ako 260 distribučných trafostaníc. Na úrovni vysokého napätia eviduje SSD poruchy na 36 vedeniach. Najviac práce majú elektrikári na Orave, Liptove a Horehroní, no postihnuté je prakticky celé stredné Slovensko. Paradoxom je, že ide už o tretiu tohtoročnú kalamitu, pričom všetky vypukli vo februári,“ uviedol Gejdoš.

Na východe Slovenska bolo počas pondelkového rána bez elektriny dokopy 3383 odberných miest. K výpadkom došlo najmä v lokalitách Oľšavica v okrese Levoča, Roštár v okrese Rožňava, Smolník a Helcmanovce, ktoré sú v Gelnickom okrese, Haniska v okrese Košice-okolie, Strihovce a Ubľa v okrese Snina a v Zámutove neďaleko Vranova nad Topľou. „Príčinou je veľmi silný vietor, ktorý povyvracal stromy, ktoré spadli na elektrické vedenie. Následkom sú potrhané vodiče, polámané izolátory a poškodené konzoly. Kolegovia z pohotovostných zložiek a špecializovaných skupín okamžite vyrazili do terénu a odstraňujú následky,“ uviedla hovorkyňa Východoslovenskej distribučnej (VSD) Andrea Danihelová, na znovuzásobení odberných miest pracujú.

Vetru padlo za obeť mnoho stromov, v Žilinskom kraji hlásia poškodenú cestu

Silný vietor s dažďom v Žilinskom kraji zhadzoval stromy na cesty, padali aj betónové stĺpy. V úseku cesty 1/10 z Bytče smer Makov sa prepadla vozovka v dĺžke päť metrov, zasahuje celý jeden jazdný pruh. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.

Zdroj: FB/Polícia SR - Žilinský kraj

Úplne neprejazdná je aktuálne cesta III/2035 medzi obcami Lutiše a Radôstka. Podľa polície sú na 100-metrovom úseku spadnuté štyri betónové stĺpy. Na mieste je hliadka, ktorá usmerňuje dopravu.

Zdroj: FB/Polícia SR - Žilinský kraj

Pre kamiónovú dopravu nad desať metrov je neprejazdný horský priechod Čertovica. „Odklon nákladných vozidiel je na ceste 1/18, na mieste je hliadka polície. Taktiež upozorňujeme vodičov na viaceré spadnuté stromy na cestách v kraji,“ doplnili policajti.

Zdroj: FB/Polícia SR - Žilinský kraj ​

Kvôli nepriaznivému počasiu zasahovali aj staromestskí dobrovoľní hasiči. Škody odstraňovali na zbrojnici.

Zdroj: FB/DHZO BA-Staré Mesto

Zdroj: FB/DHZO BA-Staré Mesto

Most do Lopušnej doliny strhla voda

Prudko dvihnutá hladina rieky Mlynica strhla dočasné premostenie vedúce do Lopušnej doliny. Oblasť je neprejazdná. Mesto Svit v tejto súvislosti vyhlásilo mimoriadnu situáciu, informuje o tom na svojej internetovej stránke. „Momentálne sa pracuje na uprataní okolia, ktoré je znečistené nánosmi a bahnom,“ uviedla Daniela Vírostko zo svitského mestského úradu s tým, že aktuálne k situácii zasadá krízový štáb.

Zdroj: TASR/Oliver Ondráš

Ako doplnila, jej riešenie komplikuje skutočnosť, že náhradné premostenie osadené ponad rieku Mlynica koncom októbra 2019 síce patrí do vlastníctva mesta Svit, ale ústi do katastra obce Lučivná. Pôvodný most po vyhlásení jeho havarijného stavu úplne uzavreli.

Zdroj: TASR/Oliver Ondráš

Nárazy vetra v číslach

Najsilnejší náraz vetra spomedzi nižších polôh bol zaznamenaný v Bratislave, tiež v Nitre.

V popoludňajších hodinách bude vietor slabnúť. Aktuálne je ešte pomerne veterno, napríklad na Sliači sú nárazy vyššie ako 80 km/h, spresnilo Meteopress.

Zdroj: FB/Meteopress SK online

Počasie ovplyvnilo aj vlakovú dopravu

Vlaky pre popadané stromy jazdia zníženou rýchlosťou. Z Česka meškajú aj dve hodiny. Vlak RJ285 z Česka odriekli. Z rovnakého dôvodu nevyrazil ani vlak RJ284 z Bratislavy do Prahy s odchodom o 5:10 h.

Odrieknutý bol tiež osobný vlak medzi Kraľovanmi a Dolným Kubínom. Pre spadnutý strom je uzatvorená aj železničná trať medzi Štrbským plesom a Štrbou. Od piatej ráno je z dôvodu spadnutých stromov na trati neprejazdný aj úsek Hronská Dúbrava - Bartošova Lehôtka.

Polícia varuje

Polícia v súvislosti s vydanou výstrahou pred silným nárazovým vetrom upozorňuje vodičov, aby jazdili opatrne a jazdu prispôsobili poveternostným podmienkam, svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a povahe vozovky. „Vodičom nákladných motorových vozidiel jazdiacich bez nákladu odporúčame, aby si z návesov stiahli plachty. Varovanie platí pre všetkých účastníkov cestnej premávky, obzvlášť vyzývame k zvýšenej obozretnosti chodcov, aby svojim prístupom predišli ohrozeniu života a zdravia, prípadných škôd ma majetku,“ upozornili predstavitelia zákona.

Výstrahy platia aj v pondelok

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje pred silnejším vetrom všetky tunajšie regióny. Ešte v dopoludňajších hodinách sa miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 65 - 85 km/h.

Zdroj: SHMÚ

„Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ pripomenul SHMÚ.

Druhostupňová výstraha pred vetrom na horách bola vydaná pre regióny Banská Bystrica, Brezno, Gelnica, Košice okolie, Sobrance, Spišská Nová Ves, Bardejov, Humenné, Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, Poprad, Prešov, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín.

Zdroj: SHMÚ

Do 12:00 sa v daných okresoch sa na horách miestami očakáva výskyt silného vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 135 - 160 km/h. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo),“ varoval hydrometeorologický ústav.

Snehové jazyky a záveje zas potrápia okresy Banská Bystrica, Brezno, Považská Bystrica, Kežmarok, Poprad, Stará Ľubovňa, Bytča, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Čadca a Žilina.

Zdroj: SHMÚ

V menovaných lokalitách sa do približne dvanástej na obed miestami očakáva tvorba snehových jazykov a závejov, najmä v polohách nad cca 800 m n.m. „Tvorba snehových jazykov a závejov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt snehových jazykov a závejov je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ dodal SHMÚ.

Silný vietor spôsobil v Česku obmedzenia v doprave a výpadky prúdu

Silný vietor sprevádzajúci tlakovú níž Júlia mal v Česku za následok výpadky v dodávkach elektriny a popadané stromy. Na najvyššej hore republiky Sněžke namerali historicky najvyššiu rýchlosť vetra. Správu priniesla televízna stanica ČT24.

Meteorológovia na Facebooku uviedli, že rýchlosť vetra na poľskej strane Sněžky dosiahol nárazovo rýchlosť až 223 kilometrov za hodinu. To je viac ako v roku 2007 pri orkáne Kyrill. Meteorológovia vietor neoznačili za orkán, keďže by v tomto prípade musel fúkať nepretržite aspoň desať minút rýchlosťou viac ako 180 kilometrov za hodinu.

V Cimburkově ulici zasahujeme u spadlé části střechy domu na zaparkovaná auta. Zajišťujeme střechu domu. Ulice je uzavřena @PolicieCZ pic.twitter.com/H8nsGhtpnU — Hasiči Praha (@HasiciPraha) February 23, 2020

Príčinou silného vetra bola tlaková níž Júlia, ktorá v nedeľu postupne prechádzala cez Nemecko a Poľsko nad Bielorusko a Ukrajinu. Česko vietor zasiahol v nedeľu popoludní a večer.

Následky vetra obmedzili dopravu na viac ako troch desiatkach železničných tratí. Na Vysočine museli úrady uzavrieť niekoľko ciest. Vietor takisto spôsobil nehody. V Karlovarskom kraji spadol na autobus strom, pričom utrpeli zranenia dve osoby.

Portál Novinky.cz informoval, že v pondelok ráno bolo bez elektriny približne 40.000 domácností v celom Česku, najviac v Pardubickom, Libereckom, Královohradeckom a Ústeckom kraji.

Hasiči v rôznych častiach krajiny uskutočnili v noci z nedele na pondelok mnoho zásahov. Väčšinou išlo o popadané stromy na cestách, strhnuté elektrické vedenia a odčerpávanie vody zo zaplavených objektov. Hovorca krajských hasičov v Olomouckom kraji uviedol, že vietor v menšej miere strhával aj strechy.

Na niektorých miestach v Karlovarskom kraji naďalej hrozia povodne. Spravodajkyňa ČT24 v danej oblasti však upozornila, že úroveň vody v riekach sa pomaly vracia do normálu.

Víchrica zamestnala v Dolnom Rakúsku 600 hasičov

Približne 600 hasičov sa podieľalo na odstraňovaní následkov víchrice, ktorá zasiahla Dolné Rakúsko v nedeľu večer a v noci na pondelok. Najhoršie postihnutá bola južná časť tejto rakúskej spolkovej krajiny, informovala tlačová agentúra APA s odvolaním sa na krajinské veliteľstvo hasičského zboru.

V súvislosti s tlakovou nížou Yulia, ktorá predtým zasiahla aj Nemecko, absolvovali hasiči zhruba 200 výjazdov iba na území okresov Viedenské Nové Mesto, Baden a Neunkirchen. Problémy spôsobovali napríklad vyvrátené stromy na cestách, uvoľnené reklamné panely alebo poškodené strechy.

Víchrica sprevádzaná dažďom si nevyžiadala zranenia a situácia sa do pondelkového rána upokojila. Predpokladá sa, že odstraňovanie škôd potrvá ešte počas predpoludňajších hodín.