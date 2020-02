Ostrá politická diskusia! Lídri koalície a opozície si nekládli servítky pred ústa: Ty si taký šaško, Andrej

Diskusie sa mal pôvodne zúčastniť aj premiér Peter Pellegrini, no včera ho hospitalizovali. Ešte pred ním mal prísť šéf strany Robert Fico, ale ten bol tiež zdravotné indisponovaný. Smer tak nemal v debate zástupcu. Lídri strán však nešetrili kritikou. Okrem iného sa vyjadrili aj k tomu, s kým do koalície pôjdu a s kým nie. Témou bola aj mimoriadna schôdza, sociálne opatrenia i budúca vláda.

S kým áno a s kým nie

Otázka zloženia budúcej vlády je momentálne jednou z najaktuálnejších vecí, ktorú politici riešia. Lídri strán sa mali vyjadriť, s kým by si povolebnú spoluprácu v koalícii predstaviť vedeli a s kým nie. Líder SNS Andrej Danko sa konkrétne nevyjadril, povedal len, že Slovensko hrozí problém. Vraj to dopadne podobne ako prezidentské voľby, v ktorých podľa jeho slov Štefan Harabin a Marian Kotleba pomohli vyhrať prezidentke Čaputovej. „Bojím sa toho, že Kotleba spôsobí to, že vyhrá liberálna demokracia,“ povedal. Danko viackrát zopakoval, že liberálna demokracia ničí Slovensko.

Bugár chce vstúpiť do vlády, ktorá bude stabilná a zodpovedná. Na rozdiel od prechádzajúceho volebného obdobia, teraz so Smerom do vlády nepôjde a napísal to aj do zmluvy. Okrem Smeru nevstúpi do koalície s ĽSNS. „S OĽaNO nemáme problém, máme problém s Matovičom, ale to si vydiskutujeme,“ povedal šéf Mosta-Híd. Matovič uviedol, že ľudia sa nemusia báť alternatívy. Vládu chce vyskladať bez Smeru, SNS a ĽSNS rovnako ako šéf liberálov Richard Sulík. Líder hnutia Sme rodina Boris Kollár uviedol, že so Smerom nepôjdu do vlády. „Keď nás budú potrebovať, tak nás zavolajú,“ povedal o zvyšnej povolebnej spolupráci.

Alkohol v parlamente?

Aj toho sa dotkli v diskusii. Igor Matovič sa pred časom v parlamente postavil pred Danka s nápisom „on je ožratý“. „Slovenský parlament má veľký problém s alkoholom,“ uviedol Matovič s tým, že chce zaviesť dychové skúšky. Danko mu vyčítal, že aj on spal v parlamente pod vplyvom alkoholu. „Ale po pracovnej dobe,“ vysvetľoval Matovič.

Kollár vs. Danko: Prestaň plakať, Boris

Boris Kollár a Andrej Danko sa dostali do sporu hneď niekoľkokrát. „Je mi ľúto, že pán Danko pri každom vstupe napadne Borisa Kollára,“ povedal Kollár. „Ale ja ťa kašlem,“ poznamenal Danko. Líder Sme rodiny pokračoval a povedal, že za 13. dôchodky budú hlasovať, aj keď nemajú v pláne hlasovať za skrátené legislatívne konanie. „Som zvedavý,“ povedal pomimo Danko. „Keď chce Fico skrátené legislatívne konanie, tak je jeho psou povinnosťou mať tam do radu všetkých jeho poslancov,“ uviedol Kollár. „Ja nie som lokaj ani podržtaška pána Fica,“ uviedol a dodal, že v prípade sociálnych opatrené Smeru ide o volebnú korupciu.

Roztržka medzi Kollárom a Dankom však pokračovala ďalej. „Nech ma už prestane napádať, lebo toto už ide k psychiatrii,“ povedal Kollár. „Hlavne už prestaň plakať,“ zareagoval Danko. „Tento pán sa tu topí a má okolo troch percent. Dúfam, že sa ho o týždeň zbavíme. Je to paródia na politika. Andrej, ty si taký šaško,“ dodal Kollár. „Kto chce, vyjde z mafie a kúpi si politickú stranu,“ povedal Danko. „Ja som veľmi rád, že pán Kollár ukázal takúto emóciu, lebo cez svoje rádio sa podieľa na zosmiešňovaní SNS,“ uviedol Danko, kým Kollár na neho kričal, že je patologický klamár.

Matovič vs. Bugár

Do sporu sa dostali aj lídri strán Most-Híd Béla Bugár a hnutia OĽaNO Igor Matovič. V štúdiu nastala medzi nimi dvoma roztržka. Bugár zaútočil na Matoviča, označil ho za usvedčeného daňového podvodníka, ktorý na podvody zneužil aj vlastnú matku. „Vy ste normálne človek, ktorý tu živí nejaké taľafatky. Vy hovoríte, že ste boli za Kočnerom kvôli trestnému oznámeniu. No veľké guľové. Na daňový podvod ste zneužili vlastnú matku,“ povedal Bugár. „Tridsať rokov zneužívate Maďarov na to, aby ste rozkrádali štát. Okradli ste aj vlastnú rodinu. Že sa nehanbíte,“ povedal Matovič.

Ten ešte predtým kritizoval Bugára v spojitosti s hmotnou zodpovednosťou politikov. „Toto je tu bla, bla, bla. Každý sľubuje hmotnú zodpovednosť politikov a nikdy to nie je v programovom vyhlásení vlády. Toto zu Bugár robí 30 rokov,“ hovoril Matovič. Bugár sa však vyjadril aj na adresu Roberta Fica, ktorý ho kritizoval kvôli postoju Mosta k mimoriadnej schôdzi. Podľa Bugára sú sociálne opatrenia neadresné. „Pán predseda Smeru stráca súdnosť, je unavený,“ reagoval Bugár.

Podľa Danka je celá anketa aj Facebook hlúposť

Andrej Danko sa vyjadril aj k ankete o diaľničných známkach, ktorú zavesil na Facebook po tom, čo ho rozčertilo to, ako sa vyvíja schôdza. V ankete však hlasovalo viac ľudí, ktorí boli proti zrušeniu diaľničných známok. „Ukázalo sa, aká hlúposť je celý Facebook. Z Južnej Ameriky a Afriky nám tam hlasujú, aj tak to prezidentka nepodpíše,“ sťažoval sa Danko.

Kotleba o obštrukcii

Marian Kotleba vysvetľoval najmä vetu, že keď sa vypnú kamery, s obštrukciou by spravil za tri minúty poriadky. Kotleba neschvaľuje postup šestice poslancov. „Ja som vyštudovaný učiteľ. Ja by som to riešil učiteľsky. Zobral ich za ručičku a odtiahol od pultu,“ povedal. Danko uviedol, že bol pohoršený. „My tiež nie sme zo železa a nebude nám niekto brnkať na nervy. Ani v najhoršom sne som nečakal, že si dá Poliačik pizzu a ponožky. Na takýchto ľudí neexistuje zákon, na to sú tabletky,“ povedal. Sulík aj Matovič takito neschvaľovali až takúto formu, napriek tomu, že Matovič v minulosti takisto riešil veci takouto cestou Vždy to bolo podľa neho s dobrým úmyslom.

Kočner je iba vrcholom ľadovca

Pri obžalovanom podnikateľovi Marianovi Kočnerovi zlyhali všetky vlády tým, že si nedávali pozor na to, ako si tu Kočner vybudoval svoj vlastný svet, uviedol Bugár. Podľa Matoviča je Kočner iba vrcholom ľadovca a na Slovensku máme desiatky, možno až stovky, jemu podobných. Danko v tejto súvislosti uviedol, že Kočner bol chránenou zverou v deväťdesiatych rokoch. Zdôraznil, že sa s ním nikdy nestretol, ani mu nikdy nič nevybavoval. Je rád, že SNS sa týmto človekom „nepošpinila“.

Zároveň zaútočil na lídra hnutia Sme rodina Borisa Kollára, ktorého označil za „Kočnera v ružovom“. Kollár v reakcii na to uviedol, že Kočnera síce pozná 30 rokov, no nikdy nestál na jeho strane. Danka v relácii nazval „šašom“ a „paródiu na politika“. Sulík poznamenal, že žijeme v mafiánskej krajine, kde vládnu oligarchovia. „Kľúčové preto bude vymeniť generálneho prokurátora a špeciálneho prokurátora, aby sa na tie pozície dostali odborne a morálne zdatné osobnosti. To je prvá úloha pre novú koalíciu,“ povedal Sulík. Matovič doplnil, že treba zmeniť systém, ktorý vytvára korupčné prostredie. Po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sa podľa neho stala na Slovensku z korupcie vec verejná. „Musíme ísť po korupcii ako po údenom a vytvoriť pocit strachu pre skorumpovaných ľudí,“ myslí si líder OĽaNO.