VOĽBY 2020 Sulík chce byť ministrom financií: Na vstup do koalície si nedávam podmienky

Richard Sulík

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

BRATISLAVA - Predseda opozičnej SaS Richard Sulík by sa uchádzal o post ministra financií v prípade, ak by SaS bola druhou najsilnejšou stranou vo vládnej koalícii. Sulík to vyhlásil v stredu na tlačovej konferencii v parlamente.