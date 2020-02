Ostré slová Kisku na adresu Smeru: FOTO Pellegrini jeho tvrdenia poprel

Pellegrini nevníma sociálny balíček ako kupčenie, Kiska áno

Predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) zvolal na utorok 18. februára mimoriadnu schôdzu parlamentu, na ktorej sa v skrátenom legislatívnom konaní má riešiť trinásty dôchodok, rodinné prídavky, zrušenie diaľničných známok či Istanbulský dohovor. Za jej volaním je podľa Kisku dohoda Smeru-SD so stranou Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS). Pellegrini tieto tvrdenia poprel. „Sú to opatrenia, ktoré majú slúžiť ľuďom. Ja sa na žiadne opatrenia, ktoré sú zamerané na pomoc ľuďom, nepozerám skrz to, či nám to prinesie nejaké percentá navyše. Tento postup je plne v súlade s tým, že ja som predseda vlády a tá má pod mojím vedením vykonávať svoj mandát až do posledného dňa,“ priblížil premiér.

Andrej Kiska a Peter Pellegrini diskutovali v relácii RTVS O 5 minút 12 Zdroj: Reprofoto/RTVS

Kiska nepochybuje o tom, že je potrebné zvýšiť dôchodky pre seniorov, víta aj snahu pomôcť mladým rodinám. „Urobiť to však treba adresne, nie opatreniami, ktoré sú obyčajným kupčením a navyše sú protizákonné. Je to nezákonné a vidieť za tým dohodu s fašistami,“ povedal líder strany Za ľudí narážajúc na to, že na skrátené legislatívne konanie neexistuje v tomto prípade relevantný dôvod. Pellegriniho sa opýtal, prečo Smer-SD doteraz za všetky roky svojho vládnutia, neurobil adresný sociálny systém pomoci. „Prečo napríklad majú bohatí ľudia ako ja mať zvýšený dôchodok, a nie tí, ktorí to naozaj potrebujú,“ povedal. Podľa Kisku by vláda mala v súčasnom období len 'kúriť a svietiť' a nie prijímať opatrenia, ktoré budú mať devastačný dosah na budúcu exekutívu. „Zvýšenie výdavkov buď zvýši už i tak vysoké zadlženie každého jedného občania, alebo bude znamenať škrty v oblastiach, ktoré už v súčasnosti nemajú dostatok prostriedkov na rozvoj, ani na znižovanie investičného dlhu,“ povedal.

Andrej Kiska Zdroj: Reprofoto/RTVS

Pellegrini uistil, že slovenská ekonomika je schopná zvládnuť zvýšené výdavky. „Desaťpercentné zvýšenie platov zamestnancov v štátnej a verejnej správe znamenalo 500.000 eur navyše v minulom roku, v tomto ďalších 500.000, zvládli sme to. Zvládneme aj tieto výdavky,“ zdôraznil premiér, ktorý sa spolieha na vyššie príjmy zo sociálneho poistenia plynúce z vyššej zamestnanosti, efektívnejší výber daní i racionalizačné opatrenia výdavkov v rámci rozpočtu. „Nerobíme to preto, aby sme to prenechali niekomu inému, robíme to preto, lebo rátame, že budeme vo vláde,“ dodal Pellegrini. „Opozičné strany, ktoré sa ani nevedia stretnúť pri jednom stole, chcú vytvoriť vládu. Obávam sa však, že na Slovensku to bude mať za následok chaos a budú ohrozené základné ľudské práva a sociálne istoty. Preto sme sa rozhodli konať a dané opatrenia prijať v skrátenom legislatívnom konaní,“ vysvetlil volebný líder Smeru-SD. Kiska na to zareagoval, že každá jedna strana demokratickej opozície je pripravená vysporiadať sa s mafiou, oligarchami a s problémami, ktoré tu za posledných 12 rokov strana Smer-SD nechala.

Peter Pellegrini Zdroj: Reprofoto/RTVS

Premiér odmietol dvojitý meter v súvise s konaním polície a prokuratúry

„Ak veríme, že polícia odsúdila Ladislava Bašternáka, že vyšetrila vraždu novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice a v súčasnosti sa koná súdne pojednávanie s objednávateľmi vraždy, tak musíme veriť, že rovnaká polícia je nezaujatá aj v prípade obvinení pána Kisku z daňových podvodov,“ povedal Pellegrini. Kiska mu pripomenul, že bol na stretnutí na Bôriku, kde sa Robert Fico snažil exprezidenta presvedčiť, aby ho menoval za ústavného sudcu. „Keď som to rázne odmietol, tak sa objavilo obvinenie na moju osobu,“ priblížil Kiska. Pellegrini povedal, že žiadne takéto vyhrážky zo strany Roberta Fica na Bôriku nepočul.

Kiska neľutuje, že s koalíciou PS/Spolu nevytvorili spoločnú koalíciu

„Najdôležitejšie je, aby hlasy demokratickej opozície vytvorili stabilnú vládu,“ vyjadril sa líder strany Za ľudí. Kiska bude podľa vlastných slov rešpektovať, ak po voľbách bude za premiéra menovaný Igor Matovič z hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO). Zároveň sa však obáva, že by koalíciu po voľbách mohli vytvoriť aj strany Smer-SD, Slovenská národná strana a ĽSNS. Pellegrini prízvukoval, že výsledky budú v strane komentovať až 1. marca. Nevylúčil však, že by šiel do koalície aj so stranou Za ľudí. „Okrem ĽSNS nevylučujeme zo spolupráce nikoho,“ povedal premiér. Kiska však zopakoval, že so Smerom-SD ani so „žiadnymi jeho klonmi“ do vlády nepôjde.

Zdroj: Reprofoto/RTVS

Pellegrini video z Popradu nekomentuje, podľa Kisku je to počin Smeru

„Nekomentoval som iné videá z iných kancelári, nebudem to robiť ani teraz, polícia to má, nech sa tým zaoberá,“ skonštatoval premiér. Odmietol zároveň vytváranie dojmu, že by to bolo na objednávku Smeru. O tom je naopak presvedčený Kiska. „Prenikli k nám informácie, kto za tým videom stojí, samozrejme, že to oznámim a budem o tom hovoriť s orgánmi činnými v trestnom konaní,“ povedal o videu, ktoré považuje za trápne zinscenované divadlo so zlými hercami.

To, že sa objavilo dva týždne pred voľbami nepovažuje za náhodu. „Je to ďalší pokus, ako ma kompromitovať a poškodiť aj strane Za ľudí,“ povedal. „Čo už má pán Kiska povedať, keď sa o ňom zhovárajú dvaja vagabundi a hovoria to, čo hovoria,“ reagoval Pellegrini.

Obaja sa vyjadrovali aj k otázke, či by sa pred voľbami mohla reálne objaviť nahrávka o rozhovore Roberta Fica, Mariana K. a Dobroslava Trnku, ktorú avizoval líder hnutia Sme Rodina Boris Kollár. Ani Pellegrini ani Kiska o tom špekulovať nechceli.