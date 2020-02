Beblavý je ochotný pokračovať: Blokovať parlament budeme aj zajtra!

"Náš protest a naša snaha sa v tejto chvíli nekončí," povedal po prerušení mimoriadnej schôdze. Dodal, že trvajú na tom, že schôdza bola zvolaná nezákonne. Podpora schôdze od nezaradených poslancov okolo Ľubomíra Galka ho podľa vlastných slov prekvapila. "Nikdy by mi to nenapadlo, viac k tomu neviem povedať, lebo nerozumiem ich dôvodom," podotkol s tým, že je to pre neho nepochopiteľné.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Podobne bývalých členov SaS vníma aj poslanec Martin Klus (SaS). "Evidentne im nezáleží na tom, aký bude osud 800 miliónov eur," poznamenal. Prerušením schôdze sa podľa neho niečo vyrieši. "Pokiaľ viem, kolegovia sú pripravení blokovať rokovaciu sálu aj zajtra, prípadne až do volieb. Trvajú na tom, že o legálnosti schôdze musí rozhodnúť súd," vysvetlil.

"Táto schôdza je pre nás sklamaním," skonštatoval Eduard Heger (OĽaNO) s tým, že je to populistický krok a panika Smeru-SD a SNS z padajúcich preferencií. Pripomenul tvrdenia koalície pri predchádzajúcich schôdzach, keď presunuli z programu niekoľko aj opozičných návrhov a argumentovali i relatívne krátkym časom pred voľbami.

Heger zdôraznil, že keďže sa schôdzu otvoriť podarilo, OĽaNO je pripravené o návrhoch v pléne diskutovať. Obštrukcie Beblavého komentoval tým, že každý si volí spôsob, akým chce prezentovať svoju politiku. Dodal, že otvorenie schôdze aj hlasmi odídencov z SaS hnutie OĽaNO zamrzelo. Podobne to vníma aj predseda neparlamentnej strany Za ľudí Andrej Kiska. Toho podľa vlastných slov mrzí, že sa aj predstavitelia demokratickej opozície uchýlili k takýmto populistickým krokom.

Predseda NR SR Andrej Danko (SNS) v utorok prerušil rokovanie mimoriadnej schôdze pléna do stredy 19. februára do 9.00 h. Urobil tak preto, lebo nezaradení poslanci zablokovali rokovanie a neprestali s obštrukciou ani po opakovaných výzvach. Poslanci majú na schôdzi prerokovať tri vládne návrhy zákonov v skrátenom režime, ktorými sa má zvýšiť prídavok na dieťa, zaviesť 13. dôchodok a zrušiť zákon o diaľničnej známke. Rovnako sa majú zaoberať aj Istanbulským dohovorom. Februárová schôdza už nebola plánovaná, Danko ju zvolal po tom, ako vláda tri právne normy odsúhlasila.