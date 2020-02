Na Európu sa valí ďalšia víchrica! Zasiahne aj Slovensko, vetrisko dosiahne až 100-kilometrovú rýchlosť

BRATISLAVA – Viacero krajín sa ešte nestihlo spamätať zo škôd po vetre, ktorý so sebou do Európy priniesol orkán Sabine. Ten v podobe víchrice narobil šarapatu aj na Slovensku. Meteorológovia však prichádzajú so zlou správou. Do Európy mieri ďalšia víchrica, ktorá sa znova preženie jej strednou časťou.

Strednú Európu čaká ďalšie vyčíňanie počasia. O nepriaznivé počasie sa postará nová tlaková níž, ktorá sa začína prehlbovať nad Atlantikom.

Najskôr Britské ostrovy

Meteorológovia z iMeteo.sk avizujú, že nová víchrica zasiahne Európu na konci týždňa. „Silný vietor najskôr opäť zasiahne Britské ostrovy, podobne ako to bolo pri nedávnej víchrici Sabine (Ciara),“ informovali. Meteorológovia spresnili, že intenzívny vietor s nárazmi aj v nižších polohách cez 100 km/h by mal na Britské ostrovy doraziť počas soboty. „Vo vyšších polohách by vietor mohol v nárazoch presahovať aj cez 150 km/h,“ dodali.

V sobotu popoludní by sa malo postupne rozfúkať v oblasti Lamanšského prielivu. Silný vietor zasiahne Francúzsko aj Benelux.

V strednej Európe sa rozfúka v nedeľu

V noci na nedeľu začne silný vietor naberať na sile aj v strednej Európe. Vietor začne silnieť od severozápadného Nemecka. „V nedeľu ráno by už mal silný vietor fúkať aj v Česku a v Poľsku. Nárazy vetra môžu presahovať aj v nižších polohách rýchlosť cez 100 km/h,“ upozornili odborníci na počasie. Podľa nich by sa mal silný vietor ďalej šíriť smerom k juhovýchodu. Jeho nárazy by už však mali byť výrazne slabšie.

Na Slovensku by malo fúkať už v nedeľu, ale najsilnejší vietor by mal prísť v noci na pondelok. „Nárazy vetra môžu na západe dosahovať rýchlosť od 80 do 100 km/h,“ predpokladajú meteorológovia.

Silný vietor by mal pokračovať aj v nasledujúcich dňoch. „Pravdepodobnosť tak silného vetra, ako sa očakáva v Nemecku, v Poľsku a v západnom Česku, kde aj v nižších polohách môže fúkať s rýchlosťou cez 110 km/h, je zatiaľ oveľa menšia, no to sa ešte rýchlo, vzhľadom na vývoj v nasledujúcich dňoch, môže zmeniť,“ skonštatovali odborníci.

Víchrica Sabine zabíjala

Mohutný orkán sprevádzaný silným vetrom a lejakmi, ktorý od soboty prechádza Európou, si doposiaľ vyžiadal najmenej päť mŕtvych. Dve ženy, matka s dcérou, zomreli v poľskom horskom stredisku v obci Tatranská Bukovina pri hraniciach so Slovenskom. Víchrica strhla strechu z budovy požičovne lyží. Strecha zasiahla skupinu ľudí stojacich pri lyžiarskom vleku, uviedla polícia. Pri incidente utrpeli zranenia aj ďalší dvaja ľudia.

Na jazere Fegen vo Švédsku sa utopil muž, ktorého loď sa prevrátila. Druhý pasažier z lode je stále nezvestný.

Spravodajská televízia Sky News v pondelok informovala, že v Británii zomrel v nedeľu v dôsledku víchrice 58-ročný muž po tom, čo sa na jeho auto idúce po ceste zvalil strom.

Podobný prípad sa odohral aj v severnom Slovinsku, kde zavalil strom auto a zabil jedného človeka.