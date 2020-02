ONLINE Počasie pácha poriadne škody: FOTO Vietor strhol strechu, strom spadol na idúce vozidlo

Podrobnú predpoveď počasia pre vaše mesto nájdete na predpovede.sk

dopravu na strednom Slovensku a vo Vysokých Tatrách komplikuje od rána husté sneženie, v nižších polohách dážď

vietor spôsobil materiálne škody, podpísal sa aj pod pád stromov, jeden zasiahol idúce auto

14:30 POČASIE Radarová mapa zobrazuje aktuálny pohyb vetra.

14:00 DOPRAVA Polícia informovala, že cesta I/78 - horský priechod Príslop - cesta nad obcou Hruštín je aktuálne prejazdná.

13:40 DOPRAVA Na horskom priechode Kremnické Bane sa skrížil kamión, úsek je neprejazdný, dopravu odkláňajú policajti. Informoval o tom dopravný servis Zelená vlna.

13:38 ŠKODY Zuzana Farkasová z Prezídia HaZZ spresnila, že od siedmej hodiny ráno hasiči vykonali k udalostiam spôsobených silným vetrom 66 výjazdov. Najviac ich bolo v Banskobystrickom a Nitrianskom kraji (14 a 13). "Situácia v Bratislavskom kraji je naopak úplne pokojná - hasiči tu v súvislosti s poveternostnou situáciou nezasahovali ani raz. Pri spomínaných technických udalostiach od rána zasahovalo 132 profesionálov a 50 dobrovoľných hasičov," uviedla.

13:35 ŠKODY V súvislosti s počasím mali viacero výjazdov aj hasiči. „V našom kraji to najviac zasiahlo Spišskú Novú Ves a Krompachy, kde popadalo viacero stromov, ktoré tvorili prekážku na ceste. Neboli tam však hlásené vyššie škody. V Spišských Tomášovciach strhlo strechu z jedného z rodinných domov,“ ozrejmil operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach. Zároveň dodal, že vietor pomaly ustáva. V Prešovskom kraji mali len tri menšie výjazdy, keď bolo treba odstrániť popadané stromy z vozovky.

13:25 POČASIE Silný vietor a sneženie spôsobujú komplikácie na cestách v okolí Vysokých Tatier. Cestári z regiónu v tejto súvislosti vyhlásili prvý situačný stupeň. Uviedol to Roman Bednár poverený riadením Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Poprad. Zároveň však dodal, že doposiaľ nebolo nutné žiadne úseky uzatvárať.

„Treba však zvýšiť opatrnosť, keďže sa na cestách tvoria snehové jazyky a záveje. Všetku dostupnú techniku máme momentálne v teréne a cesty priebežne pluhujeme a posypávame,“ priblížil situáciu Bednár s tým, že cesty zafúkava aj vo vyšších polohách v okolí Levoče. Nikde inde v rámci regiónu problémy hlásené neboli. Vodiči na sociálnej sieti upozornili na sťažené podmienky v okolí Ždiaru, pri Hornom Smokovci, ale aj v oblasti Vyšných Hágov.

13:15 DOPRAVA Košickí policajti a hasiči zasahovali aj pri nehode v smere na Pereš. Auto tu skončilo mimo cesty na streche.

13:10 DOPRAVA Na facebookovej stránke Hasiči Košice informovali o vážnej dopravnej nehode, ku ktorej došlo pri jednej z brán spoločnosti U. S. Steel Košice. Z operačného strediska pre topky.sk potvrdili, že čelná zrážka osobného a nákladného vozidla si vyžiadala jednu obeť. Zahynul občan Maďarska.

12:38 DOPRAVA Polícia aj naďalej upozorňuje na silný vietor a hustý dážď a sneh na strednom Slovensku a vo Vysokých Tatrách. "Vysoké Tatry sužuje silný vietor a husté sneženie, na cestách sa tvoria snehové záveje, preto sa cestám v tejto oblasti radšej úplne vyhnite. Aktuálne je uzavretý horský priechod Donovaly pre všetky druhy dopravy," upozornili v príspevku s tým, že podobne vyzerá situácia aj na ostatných horských priechodoch v Banskobystrickom kraji.

12:25 DOPRAVA Spadnutý strom na vozidle hlásili dopoludnia policajti aj z okresu Námestovo, konkrétne na ceste medzi Zákamenným a Oravskou Lesnou. Blokovaný bol jeden jazdný pruh.

12:16 ŠKODY Silný vietor v kombinácii s podmočenou pôdou zapríčinili v utorok ráno vyvrátenie približne 20-metrového stromu v centre Dolného Kubína pri kostole svätej Kataríny Alexandrijskej. Udalosť si nevyžiadala žiadne zranenia, povedal primátor Ján Prílepok. „Prosíme všetkých obyvateľov, aby zvýšili opatrnosť a vyhli sa pohybu v blízkosti vysokých stromov,“ doplnil primátor.

11:52 POČASIE V obci Spišské Tomášovce strhol vietor strechu rodinného domu, ktorá skončila na streche u susedov, plech z nej medzi domami. Fotografie zaslala čitateľka Jana.

11:46 DOPRAVA Z Tatranskej Lomnice hlásia husté sneženie. To ovplyvňuje aj dopravu. Na snímke vodiči, ktorí čakajú v kolóne.

11:45 POČASIE (POĽSKO) V Poľsku sa víchrica podpísala pod nešťastie. Vodič školského autobusu stratil kontrolu nad riadením vozidla v dôsledku silného nárazového vetra. Zranenia utrpelo päť študentov. Správu priniesol portál polsatnews.pl.

11:40 POČASIE Zatiaľ čo mnohé oblasti Slovenska o snehu ani nechyrujú, v Tatranskej Lomnici si už postavili aj snehuliaka.

11:34 DOPRAVA Podľa dopravného servisu Zelená vlna je horský priechod Donovaly uzatvorený pre vozidlá nad 10 metrov dĺžky.

11:25 DOPRAVA Na ceste II/520 medzi Zakamenným a Oravskou Lesnou v okrese Námestovo spadol strom na idúce vozidlo. Blokovaný jeden jazdný pruh. Informovala o tom polícia, ktorá je aktuálne na mieste.

11:22 DOPRAVA Prešovská polícia upozornila, že z dôvodu hustého sneženia je na D1 v úseku Poprad-Matejovce-Važec znížená rýchlosť na 80 km/h. "V oblastiach Vysoké Tatry, Ždiar a Kežmarok je husté sneženie a na cestách sa tvoria záveje. V týchto miestach je potrebné dbať na zvýšenú opatrnosť," dodali v príspevku na sociálnej sieti.

11:20 ŠKODY Čitateľ Roman upozornil, že vietor sa podpísal aj pod škody na bratislavských Zlatých pieskoch.

11:10 POČASIE (MAĎARSKO) Orkán, ktorý v pondelok zasiahol aj územie Maďarska, pokračoval v pustošení aj v utorok. Obec Gádoros v Békešskej župe zasiahlo krupobitie. Silný vietor naďalej vyvracal stromy a poškodil budovy, uviedol spravodajský server Borsonline.hu.

11:00 ŠKODY V Žiari nad Hronom vietor strhol strechu, ktorá zasiahla vozidlá. Našťastie sa nikto nezranil. Na mieste je v týchto chvíľach polícia aj hasiči.

10:55 ŠKODY Následkom víchrice odletela na sídlisku Sotina v Senici strecha z bytového domu. Zranilo sa pri tom malé dieťa.

10:46 POČASIE (ČESKO) Obyvatelia Česka musia ešte v utorok prispôsobiť svoj pohyb po verejných priestranstvách silnému vetru, ktorý so sebou do Európy priniesol orkán Sabine. V krajine ostávajú naďalej desaťtisíce domácností bez elektriny. Čiastočné obmedzenia platia naďalej pre železničnú dopravu. Vietor komplikuje situáciu na cestách a diaľniciach. Informoval o tom web českej spravodajskej televízie ČT24. Viac sa dočítate tu.

10:45 POČASIE (BAGDAD) Obyvatelia irackej metropoly Bagdad sa v utorok zobudili do zasneženého rána. Ako poznamenala agentúra AFP, v meste snežilo po druhý raz za posledných približne 100 rokov. Posledné snehové prehánky Bagdad zaznamenal v roku 2008.

10:40 UPOZORNENIE Pre nepriaznivé počasie zatvorili pre verejnosť Park Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom. Vedúci kancelárie primátora Martin Baláž informoval, že počas uplynulej noci tu v dôsledku silného vetra vyvrátilo štyri stromy. Do parku je preto z bezpečnostných dôvodov zákaz vstupu až do odvolania, vstup je len na vlastné nebezpečie. Samospráva zároveň vyzvala obyvateľov, aby sa nezdržiavali v blízkosti stromov.

10:33 DOPRAVA Zelená vlna tiež upozorňuje na silný vietor za Tupou smerom do Šiah. Na ceste je v tomto úseku spadnutý konár. Pozor si dajte aj na trase Šumiac - Polomka, kde hlásia neupravené a ťažko zjazdné cesty. Na Dobšinskom kopci zas situáciu komplikuje viacero skrížených kamiónov.

10:30 DOPRAVA Dopravný servis Zelená vlna na Twitteri informoval, že podľa správ od vodičov je neprejazdný aj horský priechod Čertovica.

#ZJAZDNOST Horský priechod Čertovica je podľa vašich slov neprejazdný . — Zelená vlna (@zelenavlna) February 11, 2020

10:15 ŠKODY V súvislosti s nepriaznivou poveternostnou situáciou zasahovali hasiči za posledných 24 hodín pri 64 udalostiach. Najvyšší počet výjazdov mali v Trnavskom kraji, kde pomáhali na 21 miestach. Z celkového počtu udalostí až 45 (70 percent) tvorili výjazdy k popadaným stromom, ktoré blokovali cestné komunikácie, chodníky, poprípade spadli na zaparkované vozidlá.

10:00 DOPRAVA Horský priechod Donovaly je uzavretý pre všetky druhy dopravy. Situáciu na mieste monitoruje polícia. Vozovka je zľadovatelá a úplne neprejazdná z dôvodu skrížených vozidiel.

09:45 POČASIE Popoludní sa vo Vysokých, Nízkych a Západných Tatrách vplyvom sneženia a silného vetra zvýši lavínové nebezpečenstvo na tretí stupeň z päťdielnej stupnice. Ako informuje Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby na svojej stránke, vo vysokohorskom teréne všetkých pohorí počas doobedia trvá mierne lavínové nebezpečenstvo druhého stupňa.

09:30 POČASIE Do 14:00 platí výstraha pred silným vetrom na horách. Výstrahy platia pre Žilinský, Banskobystrický a Prešovský samosprávny kraj. Vietor môže miestami dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 44 metrov za sekundu (135-160 km/h).

09:00 POČASIE Meteorológovia varujú aj pred snehovými jazykmi a závejmi, prevažne na severe. Výstrahy platia rovnako od 8:00 do 19:00 hodiny v Prešovskom, Žilinskom, Banskobystrickom, Trenčianskom a Košickom kraji.

08:45 POČASIE Najintenzívnejší bude vietor v okresoch Poprad a Liptovský Mikuláš a tiež na západnom a južnom Slovensku v okresoch Levice, Komárno, Dunajská Streda, Nové Zámky, Nitra, Šaľa, Galanta, Senec a Bratislava. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav na svojej webovej stránke.

08:10 VAROVANIE Polícia chodcom adresovala upozornenie v súvislosti so silným vetrom a teda, že by mali byť opatrní. Len minulý týždeň vietor zabíjal v meste Myjava, kde vyvrátil autobusovú zastávku, ktorá usmrtila malé dieťa.

08:00 VAROVANIE Bratislavská polícia na sociálnej sieti varovala, že výstrahy pred silným vetrom platia aj v utorok. Upozornili vodičov, aby jazdili opatrne. "Vodičom nákladných motorových vozidiel jazdiacich bez nákladu odporúčame, aby si z návesov stiahli plachty a predišli tak udalosti, ku ktorej došlo minulý týždeň na Prístavnom moste, kde sa z dôvodu silného bočného nárazového vetra prevrátil kamión," pripomenuli ochrancovia zákona.

Na Slovensku bude dnes premenlivá, na severe prevažne veľká oblačnosť. Na mnohých miestach, na juhozápade ojedinele, prehánky alebo dážď, od približne 600 metrov hlásia meteorológovia sneženie. Výnimočne sa môžu objaviť búrky a tvoriť sa môžu aj snehové jazyky. Najvyššie denné teploty dosiahnu päť až desať stupňov Celzia. V Žilinskom kraji, na Spiši, krajnom severovýchode a Horehroní okolo troch stupňov. Teplota na horách vo výške okolo 1 500 metrov okolo -6 stupňov.

V utorok bude fúkať prevažne západný vietor, na juhozápade a v Popradskej kotline môže dosiahnuť ojedinele v nárazoch až okolo 25 metrov za sekundu. Predpokladané množstvo zrážok je do piatich milimetrov, na strednom Slovensku, najmä v jeho severnej polovici až do 15 milimetrov. Od približne 1 500 metrov môže napadnúť až do 15 centimetrov snehu.