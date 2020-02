Počasie bičuje celú Európu: Sociálne siete zaplavili šokujúce VIDEÁ, z ktorých vám padne sánka

Lietadlo verzus vietor

Cestujúci na palube lietadla, ktoré v sobotu pristávalo na letisku v britskom Birminghame, sa museli poriadne zapotiť! Silný stroj našťastie napokon vyhral boj s prudkým vetrom. No priznajte, aj vám prišlo nevoľno už len pri pohľade na túto scénu?

Keby vyšli na trávnik...

Nepriaznivé počasie ovplyvnilo aj svet športu. Zrušené boli napríklad zápasy holandskej futbalovej ligy, neuskutočnil sa ani duel anglickej Premier League medzi West Hamom a domácim Manchesterom City. Nečudo, vietor miestami o sile takmer 130 kilometrov za hodinu predstavoval reálnu hrozbu. Aj takto to mohlo vyzerať, ak by športovci predsa len vyšli na trávnik. Video, ktoré sa objavilo na Twitteri, ale nevzniklo počas aktuálnej búrky Ciara, verejnosť ho zdieľala pre pobavenie.

Pohroma v uliciach

Podstatne menej vtipné sú práve zábery z víkendu. Zachytávajú situáciu v uliciach Británie či na pobreží, kde sú hrozbou aj obrovské vlny. Okrem silného vetra krajinu v niektorých častiach zasiahli aj povodne.

Strong winds of up to 97mph have swept across Britain, causing travel disruption for parts of the country.



Motorists are being warned to take extra care due to potentially dangerous driving conditions.



Get the latest on #StormCiara: https://t.co/NIQgYh1ojf pic.twitter.com/xSC4ll5Ecs — Sky News (@SkyNews) February 9, 2020

Holandská hora

Toto nie sú spomalené zábery! Upozorňovali ľudia na sociálnej sieti. Cyklisti, ktorí si svoje sily zmerali v Holandsku, však rozhodne netrhali rýchlostné rekordy. Ich čas ich ani nezaujímal. Znie to neuveriteľne, ale súperili s vetrom. Teda, proti nemu, a to práve v deň, keď zúrila Ciara. Ako uvádza agentúra AP, zatiaľ čo veľká časť Európy čakala, že búrka rýchlo prejde, skupinka športovcov vyťažila maximum z podmienok, ktoré sa im naskytli. Potrebovali len obyčajný bicykel bez prevodových stupňov, karbónového rámu, silné nohy, odhodlanie a vietor, o ktorý nebola núdza.

In the midst of monster storm #Ciara the #Netherlands championship #cycling against the wind is being organized. This is footage of the team pursuit. No slow motion video! pic.twitter.com/hyZjzVzVwG — Christoph Prommersberger (@putzelmann) February 9, 2020

"Prežil som, ale bolo to veľmi ťažké," povedal 56-ročný Hans Deting, ktorý sa zranil po páde z bicykla. Organizátori napokon preteky predsa len predčasne ukončili po tom, ako do cieľa dorazilo 250 z 300 súťažiacich. Záujem zúčastniť sa ale malo až 11-tisíc ľudí! V Holandsku je totiž tento šport mimoriadne populárny a to za každého počasia. Vtipné je, že preteky aj vzhľadom na to, že Holansko je prevažne rovinatá krajina, označujú aj ako "holanská hora". „Je to ako keby ste na tom najhoršom možnom bicykli, ktorý si len dokážete predstaviť, išli do kopca s 10-percentným sklonom,“ opísal organizátor Robrecht Stoekenbroek.

Keď počasie prekazí správy o počasí

Búrka Ciara, ktorá v Nemecku dostala pomenovanie Sabine, bičuje aj susedné Česko. V noci na dnes tam vietor dosiahol rýchlosť až 180 kilometrov za hodinu. Bez prúdu sú desaťtisíce domácností, padajú stromy, jeden zasiahol aj auto, pričom došlo k zraneniam. Počasie sa ukázalo aj počas živého vysielania televízie ČT24.

Silný vítr ve vysílání @CT24zive. Snad jsou všichni v pohodě. pic.twitter.com/bt48OoK72Y — Filip Horký (@FilipHorky) February 10, 2020

Moderátorka paradoxne informovala práve o tom, čo sa deje vonku. Nuž, slová neboli potrebné. Raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť. Snáď si diváci po tejto scéne premysleli, či si cestu skrátia cez park.