Britániu bičuje búrka Dennis: VIDEO Hlásia prvé obete, vláda povolala na pomoc armádu

Búrka Dennis

Zdroj: YouTube/Guardian News,

LONDÝN – V Británii dnes kvôli búrke Dennis, ktorú volajú aj Victoria, zrušili stovky letov. Štvrtá pomenovaná víchrica tejto sezóny so sebou z Atlantického oceánu na Britské ostrovy prinesie prívalové vlny, lejaky a mimoriadne silný vietor so silou hurikánu. Pred týždňom postihla Britské ostrovy búrka Ciara, podľa niektorých odhadov by ale búrka Dennis mohla spôsobiť väčšie škody.