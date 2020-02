Pekelný let cez víchricu Sabine! VIDEO Zvratky na palube a výkriky ako o život

Krátke video vypovedá, ako sa lietadlo kolísalo a otriasalo, bičované silným víchrom. Na záberoch v slabo osvetlenej kabíne počuť hysterický ženský plač a výkriky „Ach, Božemôj!“ Iní cestujúci údajne kričali a zvracali počas utrpenia, ktoré trvalo takmer hodinu. Nakoniec pilot prerušil pristávacie manévre a vrátil sa do Madridu. Cestujúci Mark Haagen pre RTLNieuws povedal: „Na Schiphol sme nalietavali celkom päťkrát, ale nepodarilo sa nám pristáť. Ľudia v hrôze kričali a mnohí zvracali. Turbulencie boli obrovské, všetko v kabíne vibrovalo a skákalo. Batožina lietala sem a tam. Pilot dvakrát v poslednom okamihu prerušil pristávanie a znovu sme vzlietli – vo výške asi 150 metrov nad vzletovou a pristávacou dráhou."

Mark z holandského Kameriku sa vracal z víkendu v Madride s dvoma kamarátmi. „Myslím si, že je vôbec divné, že nám dovolili vzlietnuť v takomto počasí,“ povedal. „Komunikácia z kokpitu bola dosť mizerná. Na obrazovke som videl, že sa po piatich pokusoch o pristátie vraciame do Madridu. Nevedeli sme, kde sme.“ Údaje v letovom sledovači Flightradar ukazujú, že model 787 Dreamliner uskutočnil prvý pristávací manéver nad Schipholom približne o 17.30 miestneho času. Klesol až na 275 m, opakovane stúpal a krúžil nad Amsterdamom a potom sa znova pokúsil klesnúť, ale strašný víchor mu to nedovolil. Mark Haagen sa druhý raz narodil Zdroj: Twitter/M. H. Po poslednom pokuse o 18.05 hod. sa lietadlo zdvihlo a zamierilo späť do hlavného mesta Španielska, kde pristalo o 20.10 hod. – päť hodín po vzlete. Hovorca spoločnosti Air Europa uviedol: „Let UX1093 z Madridu do Amsterdamu nemohol pristáť na letisku v Amsterdame pre nepriaznivé počasie a vrátil sa do Madridu. S cestujúcimi sme boli neustále v kontakte, ubytovali sme ich v hoteloch a alternatívnu cestu do ich cieľových miest s nimi v nasledujúci deň vyriešili naši zamestnanci.“