Cesty a horské priechody sú zjazdné, miestami platia obmedzenia: Na horách platí výstraha

Vodičov tiež upozorňuje, že horský priechod (HP) Donovaly je uzavretý pre dopravu nad 10 metrov od 4:20. Na ceste II/499 HP Havran - Topoľčany a na všetkých cestách v okrese Komárno je poľadovica a na HP Besník a na ceste III/2387 Šumiac sa vytvárajú snehové jazyky. Pod vplyvom silného vetra sa miestami môžu vytvárať snehové jazyky. Správa informuje aj o tom, že vplyvom silného sneženia je v lokalite Dechtáre dohľadnosť obmedzená na 100 metrov, v oblasti Braniska a Levoče je nárazový vietor a na ceste II/584 Srdiečko - Bystrá sú nutné snehové reťaze pre vozidlá nad 3,5 tony.

Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý, v hornatejších oblastiach stredného a východného Slovenska miestami pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu 1 až 3 cm, v okrese Banská Bystrica a na Orave miestami do 4 až 5 cm. Na úsekoch ciest I/77 Spišská Belá - Toporec, II/578 Skalka - Kremnica, II/558 Stakčín - Ulič, II/575 Medzilaborce - Palota, II/545 Spišská Belá - Spišská Stará Ves a na cestách III. triedy v obvodoch Stakčín, Haligovce a Malý Lipník je zľadovatený sneh do 1 až 2 cm.

Horské priechody (HP) na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až mokrý, okrem HP Huty, Dobšiná, Besník, Látky-Prašivá, Makov, Čertovica, Vrchslatina, Grajnár, Zbojská, Podspády, Vernár, Príslop, Šturec, Veľké Pole, Cukmantel a Súľová, kde sa na vozovkách nachádza vrstva čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu do 1 až 3 cm. Na HP Donovaly je utlačený sneh do 4 až 5 cm.

Pre vozidlá nad 10 metrov dĺžky sú po celú zimnú sezónu uzatvorené priechody Príslop (cesta I/78), Šútovce (cesta III/1774) a Veľké Pole (cesta II/512). Cesta II/576 v úseku Banské - Herľany (Herlianske Sedlo) je v zimnom období neudržiavaná. Cesta I/64 cez horský priechod Fačkovské sedlo je od 1. novembra uzavretá v okrese Žilina aj Prievidza pre nákladné motorové vozidlá, ktorých dĺžka presahuje 10 metrov. Obmedzenie trvá do konca zimnej údržby.

Vietor na horách pomaly slabne, ale výstraha trvá

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal do stredajšej 22:00 hodiny výstrahu prvého stupňa pred vetrom na horách, ktorý môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 110 - 135 km za hodinu. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale predstavuje možné nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo.

V Popradskom okrese sa v stredu do 20:00 hodiny očakáva tvorba snehových jazykov, výnimočne aj závejov. Výstraha prvého stupňa platí od výšky zhruba 600 metrov. Tvorba snehových jazykov a závejov predstavuje možné nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt snehových jazykov a závejov je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.

„Napriek utorkovému večernému sneženiu sú cesty pod Tatrami zjazdné, horský priechod Vernár je otvorený a zjazdný,“ uviedol Roman Bednár, dočasne poverený vedením Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Poprad.

Zvýšené lavínové nebezpečenstvo

Vo vyšších polohách Vysokých, Nízkych a Západných Tatier vplyvom sneženia a silného vetra trvá zvýšené lavínové nebezpečenstvo, teda 3. stupeň. V nižších polohách Tatier a vo Fatrách je dnes mierne lavínové nebezpečenstvo, čo je 2. stupeň. Informuje o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (HZS) na svojej stránke. Za posledných 24 hodín napadlo vo vyšších polohách Tatier do 25 cm nového snehu, za poslednú periódu do 40 cm. Sneženie bolo sprevádzané silným západným prúdením.

Hlavný problém predstavuje nový vetrom previaty sneh najmä na svahoch a v žľaboch severovýchodných, východných a juhovýchodných orientácií. Nachádzajú sa tu nebezpečné snehové útvary vo forme dosiek a vankúšov, ktoré dosahujú hrúbku až 50 cm. Uvoľnenie lavín na týchto strmých svahoch je možné už pri malom dodatočnom zaťažení. Možný je výskyt stredne veľkých spontánnych lavín. Tendencia lavínového nebezpečenstva je s ustávajúcim snežením a vetrom zotrvalá.

Dnes ráno bolo na horách zamračené a hmlisté počasie so slabým snežením v nižších polohách, vo vysokých polohách Tatier silné sneženie. Postupne sa ochladzuje. Teplota vzduchu sa ráno pohybovala od -16°C do -5°C. Fúkal silný, na hrebeňoch prudký prevažne západný vietor s rýchlosťou do 10 m/s, v nárazoch ojedinele do 20m/s. Za posledných 24 hodín pripadlo do 25 cm nového snehu, najviac vo vyšších polohách Tatier. Za poslednú periódu sneženia do 40 cm. Sneženie bolo sprevádzané silným západným vetrom. Snehová pokrývka je rôznorodá a v teréne rozmiestnená veľmi nerovnomerne hlavne na záveterne orientovaných svahoch. Horské hrebene a štítové oblasti sú vyfúkané do tvrdého podkladu. Vzhľadom na zle čitateľnú lavínovú situáciu v teréne, slabú viditeľnosť a trvajúci silný vietor neodporúčame pohyb vo vysokohorskom teréne.