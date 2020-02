Vietor sa podpísal pod letecký rekord, v Česku hlásia extrém: Prudká ZMENA POČASIA zasiahne aj Slovensko

V pondelok očakávajú meteorológovia výskyt silného vetra na západnom, strednom a v časti východného Slovenska. Vietor môže miestami dosiahnuť priemernú rýchlosť 45 až 60 kilometrov za hodinu či krátkodobo v nárazoch 65 až 85 kilometrov za hodinu.

Od poludnia bude platiť druhý stupeň výstrahy pre západné Slovensko. Vietor tu môže zosilnieť a dosiahnuť krátkodobo v nárazoch rýchlosť 85 až 105 kilometrov za hodinu a priemernú rýchlosť 60 až 70 kilometrov za hodinu. Takáto rýchlosť predstavuje podľa SHMÚ zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká.

So silným vetrom treba podľa meteorológov počítať aj na horách. Druhý a prvý stupeň výstrahy vydal SHMÚ pre okresy Žilina, Martin, Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín, Ružomberok, Banská Bystrica, Brezno, Liptovský Mikuláš a Poprad. Na horách v týchto lokalitách sa očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo v nárazoch rýchlosť 110 až 160 kilometrov za hodinu či priemernú rýchlosť 70 až 105 kilometrov za hodinu.

SHMÚ varuje v pondelok aj pred tvorbou poľadovice v Žilinskom, Trenčianskom, Banskobystrickom, Prešovskom, Košickom a Nitrianskom kraji.

Na najvyšší - extrémny stupeň nebezpečia - zvýšil v nedeľu na pondelňajšie ráno a dopoludnie Český hydrometeorologický ústav stupeň výstrahy pred vetrom súvisiacim s búrkou Sabine, ktorá už zasiahla Nemecko. Informoval o tom portál Novinky.cz.

Zvýšená výstraha bude u našich susedov platiť v pondelok od 6.00 h do 13.00 h. Extrémny stupeň nebezpečia platí pre Prahu, Stredočeský, Juhočeský, Plzenský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královohradecký a Pardubický kraj a kraj Vysočina.

Vietor môže lámať stromy a spôsobovať problémy v doprave, dodávkách elektriny, škody na majetku aj budovách, varoval ČHMÚ.

Meteorológovia aj hasiči ľuďom odporučili, aby obmedzili pohyb vonku a jazdu autom. Neodporúča sa ani zdržiavať sa alebo parkovať v okolí starších budov, veľkých stromov a vysokých stožiarov. Nie je vhodné ani chodiť za silného vetra do lesa a približovať sa k spadnutým drôtom elektrického vedenia.

V Čechách a na severe Moravy a Sliezska meteorológovia v noci očakávajú vietor s nárazmi nad 90 kilometrov za hodinu na horách na severe krajiny môže dosiahnuť až silu orkánu, ktorá predstavuje viac než 118 kilometrov za hodinu. Na juhu Moravy sa má vietor zosilniť v pondelok dopoludnia, keď bude cez Česko smerom na východ postupovať výrazný studený front.

Vietor znova zosilnie v utorok ráno a bude dosahovať rýchlosť okolo 70 kilometrov za hodinu. Výstraha pred silným vetrom tak bude platiť až do utorka 20.00 h.

Britská letecká spoločnosť British Airways vďaka silnému vetru spôsobenému búrkou Ciara zrejme prekonala rekord v najkratšom lete komerčného podzvukového lietadla medzi New Yorkom a Londýnom.

Stroj, ktorý miestami letel rýchlosťou cez 1300 kilometrov za hodinu, dopravil cestujúcich na letisko Heathrow v sobotu nadránom za 4 hodiny a 56 minút. Priemerný čas letov medzi New Yorkom a Londýnom je pritom 6 hodín a 13 minút, ako uvádza server Flightradar24.

