VOĽBY 2020 Voliči, poponáhľajte sa: Ak budete mimo bydliska, dnes máte poslednú šancu!

Ten voliča vyškrtne zo zoznamu voličov v jeho bydlisku a bude tak môcť (okrem svojho bydliska) odvoliť v ktoromkoľvek volebnom okrsku na Slovensku.

Tak, ako už bolo vyššie spomenuté, tento preukaz oprávňuje voliča na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Podstatným aspektom je teraz spôsob, akým si takýto preukaz možno vybaviť.

Volič tak môže urobiť buď osobne - teda najneskôr v posledný pracovný deň pred konaním volieb, ktorým je 28. február 2020 počas úradných hodín na obecnom úrade danej obce. Tá musí vydať hlasovací preukaz bezodkladne.

Teraz by mali zbystriť hlavne voliči, ktorí o takýto preukaz žiadajú poštou alebo elektronicky.

Urobiť tak môžu v listinnej forme , no tento spôsob je už vlastne aj dnes pomerne nešťastný, ak predpokladáme, že zásielka so žiadosťou príde na daný obecný úrad až o deň neskôr, čo už je deň po uplynulej lehote.

Preto je rozumnejšie o preukaz požiadať elektronicky, a síce e-mailom. Ten príde logicky na obecný úrad ešte dnes a aj preto môžeme hovoriť o poslednej možnej šanci si takýto preukaz vybaviť. Každá obec má na svojom webe na tieto účely zverejnenú e-mailovú adresu. Ak takúto adresu na stránke zverejnenú nemá, mala by ju mať zverejnenú na úradnej tabuli obce.

Obsah žiadosti

Čo musí taká žiadosť obsahovať:

Rozhodne je potrebné uviesť meno a priezvisko (poprípade titul), rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu) a korešpondenčnú adresu, na ktorú má byť hlasovací preukaz zaslaný. Obec tento preukaz doručí najneskôr tri pracovné dní od doručenia žiadosti. Zásielka bude odoslaná ako doporučená, a teda "do vlastných rúk".

Ak volič nemôže priamo prevziať hlasovací preukaz, musí to uviesť v žiadosti a označiť poverenú osobu. Uvedie jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba prevzatie potvrdí podpisom.

Vo volebnej miestnosti

Volič sa pri príchode do volebnej miestnosti prezentuje okrem spomínaného hlasovacieho preukazu aj občianskym preukazom . Okrsková komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce. Takéto prevzatie volič potvrdí v zozname voličov svojím podpisom.

Volič si v osobitnom priestore vyberie jeden hlasovací lístok konkrétneho kandidujúceho subjektu (strany/hnutia) a tento môže upraviť tým spôsobom, že preferenčné hlasy odovzdá najviac štyrom členom zo spomínanej kandidátky. Ak odovzdá viac preferenčných krúžkov ako štyrom kandidátom, jeho hlas sa síce bude počítať v rámci kandidujúceho subjektu, no prednostné hlasy nebudú brané do úvahy.