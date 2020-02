Poisťovne reagujú na požiadavku Asociácie nemocníc: Všetky tri jednohlasne súhlasia

BRATISLAVA - Požiadavka Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) na navýšenie platieb je podľa všetkých troch zdravotných poisťovní oprávnená. Uviedol to prezident asociácie Marián Petko. Požiadavku na navýšenie platieb z dôvodu osobných nákladov, rekreačných poukazov a sociálnych balíčkov vo výške 56 mil. eur asociácia riešila v súčinnosti s Inštitútom zdravotnej politiky.

"Tým môžeme potvrdiť, že bude pokračovať sociálny zmier v nemocniciach a bude zabezpečená zdravotná starostlivosť tak, ako doposiaľ," povedal prezident asociácie. Zároveň však skonštatoval, že táto suma nie je dostatočná na rozvoj nemocníc.

ANS o tejto požiadavke minulý týždeň rokovala s Unionom a tento týždeň v utorok s Dôverou a Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP). Spoločne riešili mechanizmy, ako dosiahnuť navýšenie od 1. apríla 2020. V asociácii sú aj naďalej presvedčení, že tento rok bude v rozpočte chýbať zhruba 150 mil. eur.

Dôvera zdravotná poisťovňa sa s ANS zhodla na potrebe zvýšenia úhrad pre nemocnice združené v asociácii o 56 mil. eur. Informoval o tom PR špecialista Dôvery Matej Štepianský po utorňajšom rokovaní so zástupcami ANS. Tieto prostriedky sú podľa neho potrebné na krytie legislatívnych požiadaviek pre rok 2020.

Dôvera sa tiež s ANS dohodla na úprave cenových podmienok platných od 1. januára 2020 s tým, že finálne úpravy cenových podmienok pre tento rok prebehnú k 1. aprílu 2020. To znamená, že o nich ešte budú rokovať. Súčasne platí, že na zvýšenie úhrad pre nemocnice na rok 2020 je potrebné dofinancovanie rezortu.

Ako uviedla Slávka Gáborová z referátu komunikácie VšZP, zmluva medzi štátnou poisťovňou a ANS je uzatvorená do 31. decembra 2020. Cenové dojednania platia do 29. februára 2020 s platnosťou dohodnutých cenových podmienok aj počas ďalšieho obdobia, tzv. dohodovacieho konania, ktoré trvá jeden mesiac, teda do 31. marca 2020. Na utorňajšom stretnutí zástupcov VšZP a ANS sa začali rokovania o podmienkach, ktoré budú platiť pre nasledujúce obdobie.