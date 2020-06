Poisťovne sa konečne dohodli s Asociáciou nemocníc Slovenska na financovaní

Generálny riaditeľ VšZP Richard Strapko po rokovaniach ocenil konštruktívny prístup predstaviteľov asociácie k rokovaniam a otvorený dialóg. "Naším cieľom je rokovať o zmluvných podmienkach tak, aby pacienti mali zabezpečenú kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Nechceme ich zaťahovať do rokovaní o zmluvných podmienkach, toto sú veci, ktoré máme vyriešiť za okrúhlym stolom a za zatvorenými dverami," komentoval.

VšZP pri rokovaniach žiadala zreálnenie výšky prospektívnych rozpočtov, prostredníctvom ktorých financuje zdravotnú starostlivosť v ústavných zdravotníckych zariadeniach. Podpredsedníčka predstavenstva štátnej zdravotnej poisťovne Beata Havelková preto poukázala na to, že do platieb nemocniciam nezahrnuli kalkulované náklady za poistencov, ktorí z VšZP vlani odišli do iných zdravotných poisťovní.

Zmluvy s ANS a cenové podmienky sú platné do konca roka. Zmluvy na dlhšie časové obdobie sú podľa Predstavenstva VšZP dôležitým predpokladom stability v systéme zdravotnej starostlivosti pre pacienta, poskytovateľa i zdravotnú poisťovňu.

Výsledkom utorkového rokovania zástupcov ZP Dôvera a ANS je nová dohoda na úprave platobných podmienok pre rok 2020. "Zároveň platí, že na udržanie aktuálnych platobných podmienok nielen pre nemocnice v ANS, ale aj pre ostatných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti bude potrebná kompenzácia výpadkov príjmov, ktoré zapríčinil nový koronavírus, ako aj kompenzácia nízkych platieb za poistencov štátu," povedal Štepianský.

"Pristúpili sme na požiadavky ANS a dohodli sme sa," povedala riaditeľka sekcie zdravotného poistenia Union Elena Májeková. Vysvetlila, že sa našiel taký spôsob vyplácania zvýšených platieb nemocniciam, aby to bolo akceptovateľné pre všetky zúčastnené strany. Zmluvy ANS a ZP Union platia s presahom až do roku 2021.