Ak poisťovňa nestihne priznať minimálne dôchodky, penzisti podľa Pellegriniho neprídu ani o cent

"Ak by náhodou výmer dostali vo februári, minimálny dôchodok im bude spätne doplatený k 1. januáru," povedal. Upozornil na to, že Sociálna poisťovňa z technických dôvodov nestihne priznať všetky minimálne dôchodky ešte v januári. "Sociálna poisťovňa pracuje na plné obrátky v tomto smere," povedal predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku Ján Lipiansky.

Strana Smer-SD podľa premiéra pracuje na tom, aby penzisti dostávali trinásty dôchodok v sume 460 eur, teda vo výške priemerného starobného dôchodku. "Ak budeme súčasťou budúcej vlády, na Slovensku chceme zaviesť trinásty dôchodok," povedal Pellegrini. Dôchodky na Slovensku sa totiž podľa neho nezvyšujú v takom tempe, ako stúpa priemerná mzda. Podľa Pellegriniho by toto opatrenie malo stáť niekoľko sto miliónov eur. Tieto peniaze sa podľa predsedu vlády dajú nájsť v efektívnejšom výbere daní.

"Nebude si to vyžadovať zavedenie nových daní," tvrdí. Predseda vlády upozornil na to, že Slovensko čaká v ďalších rokoch starnutie obyvateľstva a počet seniorov bude stúpať. "Pôjde o jeden zo zásadných problémov Slovenska, ktorým sa budú musieť vlády zaoberať," upozornil. Podľa neho si to vyžiada zvýšené personálne a finančné požiadavky. Pellegrini ocenil, že parlament schválil ústavný zákon o zastropovaní veku odchodu do dôchodku.

Zvýšenie dotácie

Predseda vlády hovoril aj o zvýšení dotácie na čiastočnú úhradu rekondičných pobytov pre dôchodcov zo súčasných 50 eur na 70 až 75 eur a o zdvojnásobení počtu seniorov, ktorí takýto rekondičný pobyt absolvujú. Podľa neho by rezort práce a sociálnych vecí mal začať s legislatívnym procesom, ktorý bude viesť k schváleniu takéhoto návrhu v parlamente. Jednota dôchodcov na Slovensku by podľa Pellegriniho mala mať zmluvu o spolupráci s vládou, resp. s ministerstvom práce a sociálnych vecí.

Sociálna poisťovňa podľa jej hovorcu Petra Višvádera pracuje na tom, aby boli minimálne dôchodky vyplatené v zákonnom termíne, ktorý plynie od 1. januára. Zákon o sociálnom poistení pritom určuje poisťovni 60-dňovú lehotu na priznanie dôchodku. Táto lehota tak uplynie 29. februára tohto roka, teda v deň konania volieb do Národnej rady SR. Všetky minimálne penzie by tak mali ich poberatelia dostať do konania parlamentných volieb.

Poisťovňa má totiž podľa Višvádera v januári aj iné úlohy, ktoré je povinná splniť. Ide o valorizáciu 1,7 milióna dôchodkov počas januára, prepočet výšky exekučných zrážok dôchodcom s exekúciami, čo sa týka vyše 35 tisíc prípadov, zvýšenie vyše 250 tisíc dôchodkov pracujúcim dôchodcom do 31. marca tohto roka, prepočet predčasných starobných dôchodkov niektorým ženám (ročníky 1958 a 1959) v súvislosti s novým dôchodkovým vekom a poisťovňa sa musí pripraviť aj na prepočty tzv. československých dôchodkov, čo je vyše 2 tisíc prípadov.