Vážny by mal pre mýto odstúpiť z verejných funkcií a nie znevažovať NKÚ, tvrdí KDH

BRATISLAVA - Poslanec a generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ľubomír Vážny (Smer-SD), ktorý bol ako minister dopravy v prvej vláde Smeru-SD (2006-2010) zodpovedný za mýtny tender, by mal odstúpiť z verejných funkcií a nie verejne znevažovať prácu kontrolných orgánov štátu. Informovalo o tom vo štvrtok Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) v reakcii na tlačovú besedu Vážneho, ktorý kritizoval správu Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ) o kontrole prevádzky mýtneho systému a v tejto súvislosti podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.

"Namiesto toho, aby vyvodil politickú zodpovednosť a odstúpil z postu generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne a z kandidačnej listiny Smeru, tak hrubo a arogantne urážal NKÚ a jeho výsledky kontroly mýtneho tendra," povedal na adresu Vážneho podpredseda KDH Pavol Zajac. Upozornil, že trestné oznámenie na základe preverovania mýtneho systému už podal predseda NKÚ Karol Mitrík. "Pritom to boli poslanci za Smer-SD, vrátane Ľ. Vážneho, ktorí zvolili pána Mitríka do funkcie predsedu NKÚ," uviedol Zajac. Vážny sa podľa podpredsedu KDH snažil hodiť politickú zodpovednosť za mýtny tender na vládu Mikuláša Dzurindu (SDKÚ), no tá skončila v roku 2006. "Tender na mýtny systém pripravovala, realizovala a zmluvu podpísala Národná diaľničná spoločnosť (NDS), a. s., v rokoch 2007 až 2009 za prvej vlády Roberta Fica (Smer-SD)," pripomenul Zajac s tým, že Vážny ako vtedajší minister dopravy bol za tento tender politicky zodpovedný.

"Nielen výsledky kontroly NKÚ, ale aj údaje, ktoré nám poskytlo ministerstvo dopravy, hovoria o tom, že polovicu z výberu mýta tvoria náklady pre prevádzkovateľa SkyToll a ďalšie služby," podotkol Zajac. Dodatkami k pôvodnej zmluve, ktoré vznikli za druhej Ficovej vlády (2012 - 2016), keď bol ministrom dopravy Ján Počiatek, sa podľa podpredsedu KDH pôvodná cena na mýto z roku 2009 (863 miliónov eur) vyšplhala na astronomických 1,375 miliardy eur za trinásť rokov prevádzky mýtneho systému v rokoch 2010 až 2022. Zajac poznamenal, že náklady na prevádzku mýtneho systému v susednej Českej republike sú o polovicu nižšie.

Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) tvrdí, že na rozkrádanie poplatkov z diaľnic doplácajú všetci obyvatelia Slovenska, ktorí si to uvedomili aj vďaka správe NKÚ. "Bola to práve strana Smer-SD a ich niekoľkí ministri, ktorí podpisovali dodatky maximálne nevýhodné pre štát a výhodné iba pre prevádzkovateľa," vyhlásil poslanec a tieňový minister dopravy za OĽaNO Ján Marosz. "Bývalý minister dopravy za Smer Ľubomír Vážny, ktorý stál pri zrode tejto zlodejiny, namiesto vyvodenia dôsledkov voči svojej osobe, nehanebne útočí na nezávislé orgány tohto štátu a dehonestuje ich predstaviteľov," podotkol Marosz.

Na adresu Vážneho uviedol, že svojim vystúpením potvrdil, že by mal okamžite rezignovať z postu generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne. OĽaNO očakáva, že polícia bude konať nezávisle a trestné oznámenie, ktoré podal Vážny, bude napokon smerovať nie na tých, ktorí na podvod upozornili, ale na tých, ktorí ho spáchali. "V prípade mýta je našim cieľom, aby sa každé euro vybraté od vodičov investovalo do opravy a výstavby nových ciest," dodal Marosz.