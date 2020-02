Prežili sme magický dátum: Veľké varovanie slovenského jasnovidca! Ľudia si musia uvedomiť dôležitú vec

Palindrómový dátum sa považuje za šťastný. Padol na nedeľu (02.02.2020). Palindrómový deň, čiže osem číslic, ktoré sa dajú čítať v ľubovoľnom smere, sa naposledy objavil pred 909 rokmi (11.11.1111). Najbližšie sa naskytne o 101 rokov (12.12.2121).

Známy slovenský jasnovidec Jozef Bukai však pre Topky.sk zdôraznil, že palindrómový dátum má aj odvrátenú tvár. „Niektorí astronómovia a numerológovia považujú tento dátum za pozitívny a skvelý. No veľký pozor! Spojenie nemusí byť vždy pozitívne,“ upozornil Bukai.

Jozef Bukai Zdroj: Jozef Bukai

Ako vysvetľuje jasnovidec, dvojka symbolizuje pár, pričom dátum 2.2.2020 sa skladá až zo štyroch dvojok. „Tento dátum nám hovorí: „Ľudia spojte sa! Spojte sa tí, ktorí v sebe máte ľudskosť, ktorí máte zdravý rozum,“ povedal Bukai. Ten súčasne podčiarkol, že nula je takisto párne číslo, i keď sa zaraďuje medzi prirodzené čísla. Z uvedeného vyplýva, že nuly pohltia naše dvojky. „Ak sa ľudia nespoja proti dvom veľkým nulám, ktoré sú taktiež v tom dátume, a nezvíťazí zdravý rozum a necháme sa uniesť komerciou a rôznymi politickými vplyvmi, ktoré vplývajú na davy a masy ľudí, tak, žiaľ, tie dve nuly pohltia dvojky,“ vysvetlil jasnovidec.

Bukai na záver vyzval, aby sa ľudia nad sebou zamysleli, aby sa spojili tí, ktorí v sebe majú ľudskosť. „Tento dátum je veľký mementom pre celé ľudstvo, pre celú Zem. Ľudia by sa nad sebou mali zamyslieť, aby zvíťazil zdravý rozum a hlavne ľudskosť. Spojme sa tí ľudia, ktorí tú ľudskosť v sebe máme. Je nás určite viac. Nenechajme sa veľmocami, politickými vplyvmi a rôznymi názormi iných ovplyvniť. O tom je tento dátum,“ uzavrel. Zaujímavosťou je aj to, že včera bol 33 deň v roku a zároveň do konca roku zostávalo 333 dní.

Jasnovidec Jozef Bukai sa numerológii síce už nevenuje, no na základe dlhoročných skúseností pre Topky.sk poskytol informácie o palindrómovom dátume.