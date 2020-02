Karlovešťania zvozili novú električkovú trať pod čiernu zem: VIDEO Primátor sa oháňa výsledkami meraní

Zrekonštruovaná časť Karlovesko-dúbravskej radiály v Bratislave je tichšia, ako tomu bolo pred jej obnovou. Deklaruje to primátor hlavného mesta Matúš Vallo, ktorý sa odvoláva na výsledky meraní hlučnosti. Reaguje tak na medializované informácie i sťažnosti niektorých obyvateľov Karlovej Vsi, ktorí spísali petíciu a upozorňujú v nej magistrát na nadmernú hlučnosť zrekonštruovanej električkovej trate. Primátor však priznáva, že zaregistrovali nový dunivý zvuk na novej trati, problém sa už snažia riešiť.

Na snímke zastávka Miestny úrad Karlova Ves počas rekonštrukčných prác na karlovesko-dúbravskej električkovej radiále v Bratislave 28. novembra 2019. Zdroj: TASR/Pavol Zachar

„Výsledky meraní preukázali, že nová trať je tichšia a bude tichšia ešte po kompletnom dokončení vegetačných úprav. Meranie sme robili v troch bodoch, na nezrekonštruovanom úseku na Botanickej, na zrekonštruovanom úseku trate bez výplne zeleného koberca a na úplne zrekonštruovanom úseku so zeleným kobercom,“ priblížil Vallo. Rozdiel medzi nezrekonštruovanou a zrekonštruovanou traťou je podľa jeho slov sedem až deväť decibelov. Ako podotkol, tvrdenia o tom, že nová trať je hlučnejšia, tak nie sú pravdivé. „Zrekonštruovaná trať podľa nás spĺňa hygienické normy. Požiadame Úrad verejného zdravotníctva SR, aby nám to potvrdil,“ poznamenal primátor.

Na snímke v popredí primátor hlavného mesta SR Bratislava Matúš Vallo, v pozadí predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba počas tlačového brífingu k začatiu prevádzky električky na zmodernizovanom úseku trate po obratisko v Karlovej Vsi, 19. decembra 2019. Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Vallo však priznáva, že identifikovali problém v súvislosti s traťou, a to dunivý zvuk. Ten sa na rozdiel od minulosti objavil práve na obnovenej časti trate. Primátor tvrdí, že dunivý zvuk je nižší pri starších električkách a jeho vznik sprevádzajú najmä nové električky. „Aj keď je tento zvuk zarátaný vo výsledkoch meraní hlučnosti, jeho príčinu a možnosti riešenia zisťujeme. Vieme, že je to pri nových električkách,“ uviedol. Vallo je ale presvedčený, že aj napriek tomu je obnovená časť Karlovesko-dúbravskej radiály tichšia, ako tomu bolo v minulosti.

Na snímke električky na zmodernizovanom úseku električkovej trate v Karlovej Vsi, 19. decembra 2019. Zdroj: TASR/Pavol Zachar ​

Ľudia spísali petíciu, kritikou nešetria

Niektorí obyvatelia Karlovej Vsi, žijúci v blízkosti zmodernizovanej časti električkovej trate, sa sťažujú na nadmerný hluk. Spísali preto petíciu, v ktorej hlavné mesto, Dopravný podnik Bratislava i ďalšie úrady informujú, že prejazdy električiek po zrekonštruovanej trati vytvárajú rezonujúci hluk, ktorý podľa nich prevyšuje parametre novej trate a hygienickej úrovne. Kompetentných žiadajú o riešenie situácie, keďže mesto deklarovalo, že prejazd električiek po modernizácii trate bude tichší. „Svojím podpisom jednoznačne potvrdzujem nadmerný hluk, v určitých situáciách až extrémny, zaznamenaný bezprostredne v priľahlých bytoch, a to odo dňa spustenia novej prevádzky električkovej trate v Karlovej Vsi,“ informoval TASR obyvateľ Karlovej Vsi Miloš Beladič, ktorý sa pod petíciu podpísal ako prvý. Svoj podpis k nemu pridalo ďalších vyše 120 ľudí.

Jeden z obyvateľov zverejnil video, ktoré zachytáva hlučnú jazdu električiek po čerstvo zrekonštruovanej Karloveskej radiále. Istý užívateľ uvádza, že to znie "ako stará parná lokomotíva". Druhý tiež potvrdzuje, že je to horšie ako pred rekonštrukciou.

Kritikou nešetrí ani obyvateľka Karlovej Vsi, ktorá svoje rozhorčenie a reakciu na video zverejnila na stránke "Priznania Dlhodielčanov a Karlovešťanov" na Facebooku. „Hluk od električiek je ešte horší ako u pôvodnej! Každé ráno sa nevyspím a prvé električky už o 5.00 hod ma stále budia výrazným RACHOTOM (aj po Vašich prebrúseniach koľajníc)!“

Rekonštrukcia električkovej radiály

Dlhoočakávaná rekonštrukcia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály za 65,1 milióna eur s DPH sa začala 22. júna 2019. Realizuje ju vysúťažené konzorcium firiem DK Radiála. V rámci stavebných prác sa doteraz zrealizovali dve etapy, a to od zastávky Molecova po obratisko Kútiky a od obratiska po Záluhy (Damborského). Od začiatku mája do septembra sa má modernizovať najdlhší a najhlavnejší úsek trate od tunela po Molecovu. Električky od 19. decembra 2019 premávajú zatiaľ po časti zmodernizovanej radiály iba po obratisko Kútiky v Karlovej Vsi. V týždni po 17. februári by mali začať premávať až do Dúbravky.