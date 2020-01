PS/SPOLU si užili východ plnými dúškami: Boj s kotlebovcami a svedkovia Trubanovi

BRATISLAVA - Koalícia PS/SPOLU na týždeň presídlila svoju kanceláriu na východ. Niekoľko členov navštívilo viacero miest, organizovali diskusie a zúčastnili sa aj zhromaždení kotlebovcov. Členovia skupiny ĽSNS ich na jednej z diskusií konfrontovali a kričali kontroverzný pozdrav Na stráž. Michal Truban stretol aj voliča, o ktorom si nemyslel, že by ich koalíciu volil. Okrem toho chodili aj pomedzi ľudí a niektorí ich pustili aj do svojich domovov.

Zrejme najviac zaujala koalícia účasťou na zhromaždeniach strany ĽSNS Mariana Kotlebu. Jedno z nich dokonca kotlebovci zrušili. Milan Mazurek akciu zrušil ešte pred začiatkom a do megafónu vravel, že vzhľadom na ohrozenie bezpečnosti míting rušia. Polícia však tvrdenia vyvrátila. Okrem toho členovia koalície navštívili ľudí v ich domovoch a organizovali aj viaceré diskusie.

Priesvitná kancelária

Členovia koalície sa na týždeň presťahovali do Košíc. Usídlili sa na hlavnom námestí v priesvitnej kancelárii.

Zdroj: Topky/Miro Vacula

Zdroj: Topky/Miro Vacula

Nečakal som, že je to náš volič

Na východe navštívili niekoľko desiatok miest, oslovovali ľudí a zvonili im na dvere. Michal Truban priznal, že mal zo začiatku problém s oslovovaním ľudí na ulici. „Bolo to mimo moju komfortnú zónu, no dnes ma to dokáže dobíjať energiou. Pani na fotkách v Moldave nad Bodvou bola nadšená, že nás vidí a prekvapená, že nás stretla,“ uviedol.

Zdroj: Topky/Michal Truban

Trubanovi sa prihodila aj nečakaná vec. „Pána som oslovil na ulici. Úprimne, nečakal som, že by mohol byť náš volič. Najskôr sa zdalo, že si nevezme ani ponúknutý leták,“ uviedol na sociálnej sieti.

Zdroj: Facebook/M.T., M. B.

„Potom ma v tej čiapke spoznal a bol úplne prekvapený. Je náš veľký fanúšik, sleduje všetky diskusie a všetko číta,“ napísal Truban. „Terénna kampaň je niekedy blatistá cesta, dokazuje to aj záber na moje topánky, ktorý včera kolegovia urobili počas diskusie v Michalovciach. No úprimné momenty ako tento dodávajú energiu ísť ďalej a dať do toho ešte viac energie,“ dodal.

Zdroj: Facebook/M.T., M. B.

Svedkovia Trubanovi

Na dvere ľuďom klopali aj v Trebišove, Humennom a ďalších mestách. „V Trebišove jeden náš dobrovoľník zaklopal na dvere panelákového bytu. Vyšiel pán v strednom veku,“ uviedol Truban na Facebooku. Pána návšteva neprekvapila, zo sociálnych sietí totiž vedel, že koalícia robí na východe podomovú kampaň. „A spustil: "Mne nemusíte nič hovoriť. Viem kto ste. Pracujem vo fabrike a ešte pred pár dňami by som volil Smer. Ale to čo s tým Trnkom urobili, to je hanba. Budem voliť vás“,“ povedal im volič.

Zdroj: Facebook/M.T., M. B.

Nestretávajú sa len s pozitívnymi reakciami. Mnohí ľudia im vyčítajú Trubanovu drogovú kauzu, kvôli ktorej koalícii klesli preferencie vo prieskumoch. „Vypisujú nam aj rôzni internetoví hejteri, že sme "svedkovia Trubanovi", ale nás neodradia,“ napísal Truban.

Zdroj: Facebook/M.T., M. B.

„Človek počíta s tým, že keď bude ľuďom zvoniť u nich doma v Gelnici, môže byť privítaný všelijako. Napriek tomu, absolútna väčšina reakcií bola veľmi pozitívna, jedna pani pôsobila dokonca prekvapivo nadšene,“ uviedol Beblavý.

Protesty proti Kotlebovcom

Členovia koalície sa zúčastnili na niekoľkých akciách, ktoré organizovala ĽSNS. Kým v Košiciach a v Sabinove kotlebovcov kritici vypískali, v Levoči bola situácia ešte razantnejšia. Samotný Milan Mazurek, ktorý zhromaždenie viedol, to nakoniec vzdal a celý míting ukončil ešte pred samotným začiatkom. Podľa jeho slov to bolo kvôli bezpečnostnej situácii a niektorí ľudia mali byť ozrbojení kameňmi. Polícia však tieto informácie okamžite vyvrátila.

Zdroj: Facebook/M.T., M. B.

Okrem toho vyhnali kotlebovcov aj z námestia v Bytči. „Šialená bezpečnostná hrozba v podobe miestnych aktivistov, občanov, našich modrých búnd a Vierky Dubačovej prinútila hrubokrkých chlapov z ĽSNS stiahnuť sa tentokrát z námestia v Bytči do blízkeho kulturáku,“ uviedol Beblavý. „Má to zmysel. Po Sabinove, Košiciach, Levoči a Sobranciach je to piaty úspech v priebehu pár dní. Zďaleka nemáme vyhrané, no teší nás, že sa kotlebovci zasa začínajú skrývať. Ich ideológia nepatrí na námestia, nepatrí do parlamentu, nepatrí na Slovensko,“ dodal.

Členovia ĽSNS kričali Na stráž!

Zdá sa, že sympatizanti ĽSNS im to chceli vrátiť. Rozhodli sa prísť na jednu z diskusií. Nič nenechali na náhodu. Otázky mali pripravené vopred a časť z nich si totiž zabudli v miestnosti. Členka skupiny následne na pódiu položila niekoľko otázok. Zdá sa, že nestihla položiť všetky. Trubanovci totiž našli v miestnosti časť papierov, na ktorých boli otázky, ktoré sa mali koalície pýtať a ktoré naopak položiť nemali. Nie je však jasné, kto im tieto pokyny zadal.

Zdroj: Facebook

Jeden z členov PS/SPOLU jazdil za dodávkou kotlebovcov, z ktorej oznamovali, že majú míting v Kysuckom Novom Meste. „Náš kandidát Matej Fabšík zobral megafón, psa a auto a dve hodiny jazdil za nimi. Fašizmus neporazíme iba lepším ekonomickým programom, ale aj tak, že sa im postavíme všade, kde sa to dá - na internete aj v teréne, v mestách aj v dedinách, na námestiach aj na cestách,“ komentoval činnosť spolustraníka Beblavý.

Príbeh slovenského branca

Miroslav Beblavý zverejnil príbeh nového člena ich koalície Michala Gabriša, ktorý bol kedysi členom Slovenských brancov. „Michal mal ešte pred niekoľkými rokmi našliapnuté na inú budúcnosť. Bol stálym členom oddielu Východniar a neskôr budoval trenčiansku bunku Slovenských brancov,“ uviedol. Branci ho zaujali kvôli téme lesov.

Zdroj: Facebook/Spolu

„Postupne však zisťoval, že lesy brancom slúžia hlavne ako krovie pre pseudo-vojenskú šikanu hlavného vodcu a pre spanilé lesné žúry. Cez deň v rukách expanzný samopal, večer fľaša borovičky a ten samopal stále pri sebe. Dodnes spomína, ako po nich vrieskal hlavný veliteľ Peter Švrček a neskôr sa s ním opíjali na mol,“ opísal Beblavý.