Truban podal trestné oznámenie na Mazureka: VIDEO Nad fašistami nemôžeme mávnuť rukou

Zástupcovia koalície PS/SPOLU sa zúčastnili niekoľkých zhromaždení strany ĽSNS Mariana Kotlebu, na jednom z nich sa dostali do konfliktu so skupinkou fanúšikov strany. Posledné zhromaždenie v Rimavskej Sobote a v Krupine síce prebehlo v pokoji, no Michal Truban sa rozhodol podďat trestné oznámenie. Dôvodom majú byť viaceré výroky, ktoré na zhromaždení zazneli.

VIDEO Truban podal trestné oznámenie

Trestné oznámenie na Mazureka

Michal Truban dnes podal trestné oznámenie na Milana Mazureka zo strany Kotlebovci – ĽSNS. Dôvodom sú Mazurekove výroky o „parazitoch a asociáloch“, ktoré natočili účastníci mítingov v Krupine a Rimavskej Sobote. „Nemôžeme nechávať fašistom a takýmto ľuďom voľný priebeh. Aj oni musia dodržiavať zákony. Nemôžu šíriť nenávisť, klamstvá a podnecovať k hanobeniu rasy a rôzneho násilia,“ vyhlásil Truban pred budovou GP.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Mazurek tiež na videu hovoril o tom, že Truban bol v rómskej osade zháňať protestujúcich za 15 eur. Truban to odmietol. Líder PS/SPOLU podal trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania nasledovných trestných činov ohovárania, schvaľovania trestného činu a hanobenia národa, rasya a presvedčenia ako aj možných ďalších trestných činov.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Predseda pervitínového Slovenska

V trestnom oznámení sa uvádzajú aj konkrétne výroky, ktoré boli dôvodom trestného oznámenia. „Lebo kolega Stano Mizík má informácie, že včera bol ten predseda pervitínového, pardon, Progresívneho Slovenska pán narkoman a drogový díler Truban bol v osade tu a rozprával sa s vajdom a ponúkal mu 15,- EUR za jedného osadníka, ktorý príde protestovať tu proti nám, no lenže vajda ho nejakým spôsobom neposlúchol, tak mu to proste nevyšlo chudáčikovi, tak neprišli ani oni nakoniec,“ povedal Mazurek na stretnutí sympatizantov ĽSNS.

Nesmieme mávnuť rukou

Truban ďalej uviedol, že volebná súťaž by mala byť férová. „Nesmieme nad tým mávnuť rukou, musíme sa proti tomu postaviť a ukázať im, že v slušnej spoločnosti sa takto správať nemôžu a musia dodržiavať zákony ako všetci ľudia.“ Truban zopakoval, že Mazurek už raz bol právoplatne odsúdený za svoje výroky. „Klamstvá sú pracovnou a politickou metódou ĽSNS a treba to už zastaviť. Ľudia sa vo voľbách musia rozhodovať na základe pravdy.“

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Výroky Mazureka podľa neho nespadajú do kategórie oprávnenej kritiky, ktorú musia politici znášať. „Mazurek má jediný cieľ – diskreditovať nás ako politického súpera vo voľbách tým, že tvrdí, že som niekoho korumpoval. Ľudia už zajtra budú môcť vidieť v priamom prenose ďalšiu lož ĽSNS. Hovoria že oni prinesú zmenu, ale neváhajú spolupracovať s vládnucim Smerom. Ak sa zajtra podarí otvoriť schôdzu, všetci budeme môcť sledovať svadbu extrémistov s mafiánmi. Urobíme všetko preto, aby táto nová koalícia mafiánov s extrémistami nevznikla,“ dodal Truban.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Milan Mazurek vlani prišiel o mandát poslanca, keď ho Najvyšší súd SR odsúdil za rasistické výroky o Rómoch. V októbri 2019 zaplatil peňažný trest 10-tisíc eur, a tak sa môže znovu uchádzať o kreslo poslanca. Je na poslednom 150. mieste kandidačnej listiny ĽSNS.