Národniar Hrnko si zobral na pranier opozíciu: Vyžral si to hlavne "spermia" Riško "podržbalónik"

BRATISLAVA - Anton Hrnko, ktorý sa angažuje v Slovenskej národnej strane sa na sociálnej sieti pustil naplno do kritizovania opozičných lídrov. Dlhší status bol však prevažne venovaný lídrovi liberálov zo SaS Richardovi Sulíkovi. Status prichádza len niekoľko dní po tom, ako sa obaja cez víkend stretli v televíznej debate na TA3.

Hrnko status zároveň doplnil fotografiou z nedávneho stretnutia opozičných lídrov na centrále KDH na Šafárikovom námesti, kde držali v ruke pomyselné Svätoplukove prúty. "Keď si pozrieme priloženú fotografiu, tak si človek musí myslieť, že postavičky na nej si myslia o Slovákoch, že sú národom, ktorý si nič nepamätá, ktorý nevie, čo tu bolo včera, čo tu je dnes a čo by malo byť v budúcnosti," začal ostro Hrnko.

Vyblýskaní fešáci a socha kráľa Svätopluka

"Treba si len pripomenúť oných vyblýskaných fešákov, kde sa oni a celé zástupy ľudí za nimi, najmä tí na čelných pozíciách ich kandidátok nachádzali v spore o umiestnenie sochy kráľa Svätopluka na Bratislavskom hrade," pokračoval národniar Anton Hrnko.

Anton Hrnko a Robert Fico Zdroj: Topky/Maarty

Sulík ako Batman medzi spermiami

Prichádza pasáž, kde si zobral na paškál hlavne šéfa opozičnej SaS. "Zvlášť medzi nimi vynikal istý Richard Sulík, ktorý sa z plagátu, kde bol zobrazovaný ako "spermia" v podobe Batmana, dostal rovno do funkcie predsedu slovenského parlamentu. Už jeho prvé vystúpenie v danej veci bolo príznačné: "Noooó, musíme najskôr zistiť, kto to ten Svätopluk bol, a potom rozhodneme..." A rozhodol," dodal Hrnko a prízvukoval, že Sulík ustanovil komisiu na čele so sl. Závackou, v ktorej sa vraj okrem jedného pomýleného, nenachádzal žiaden skutočný odborník na dané obdobie.

"Nakoniec Rišo Podržbalónik rozhodol o odstránení nápisu a zablendovaní slovenského dvojkríža na štíte jazdca. Za zdôvodnenie by sa nemusel hanbiť ani Antonín Novotný, ktorý podobne zdôvodnil odstránenie slovenského znaku z česko-slovenského štátneho znaku a nahradil ho povestnou "živánskou pod Kriváňom"," skonštatoval Hrnko v statuse.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Prisahanie na Svätoplukove prúty

Hrnko sa na záver sarkasticky vysmial opozícii zo symbolického gesta, ktoré na stretnutí v centrále KDH urobili. "A čuduj sa svete! Dnes títo páni svorne prisahajú na tri Svätoplukove prúty a sľubujú si, že nebudú na seba vyťahovať špinavosti, poklesky a nehanebnosti, ktorých sa dopustili. Lebo - veď - chcú vládnuť. Akurát, že nie v Slovenskej republike, ale v tejto krajine. Slováci by si skutočne mali dať pozor, komu dajú svoj hlas. Lebo ľudia, ktorí nevedia prísť Svätoplukovi na meno a titul, ale zároveň !pevne zvierajú" Svätoplukove prúty, sú podozriví sami o sebe," uzavrel SNSák Hrnko.