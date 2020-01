Pellegrini: Verím,že i po voľbách bude vláda naklonená výraznej podpore športu

Peter Pellegrini

BRATISLAVA – Investície do športu sú investíciou do zdravšej, odolnejšej spoločnosti. Predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) to uviedol v súvislosti so schválenou alokáciou na rozvoj stredoškolských hokejových akadémií a revitalizáciu haly na bratislavských Pasienkoch, na mieste ktorej má vyrásť Národné basketbalové centrum. O vyčlenení prostriedkov v stredu rozhodla vláda.