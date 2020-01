Ďalší škandál na obrane! Predražené vianočné nákupy pre armádu, najdrahšie dostanú čašníci

O podpísaní zmlúv informoval portál Defence News. K potvrdeniu zmlúv podpisom malo došlo len krátko pred Štedrým dňom - 23. decembra. Medzi najdrahšie uniformy však nepatria napríklad tie pre generálov, ale sú to rovnošaty pre čašníkov.

Rovnošata pre čašníkov podľa AST Design Zdroj: crz.gov.sk/AST Design

V prvom prípade, kde sa píše o služobných a vychádzkových rovnošatách, ide o známu firmu Rempo, ktorá tieto odevy pravidelne armáde dodáva. Rempo sa v tomto kontexte stretlo v súťaži s trenčianskou AST Design. Keďže zvíťazilo Rempo, AST Design v tomto prípade nedodá spomínané rovnošaty, no nezastala úplne bez zákazky. AST Design totiž vyhralo druhú časť tendra v ktorej sa hovorí o spoločenských, teda slávnostných uniformách, a oblečení pre časníkov.

Najdrahšie oblečenie pre čašníkov

V oboch prípadoch však môžu byť spomínané firmy spokojné, pretože ide o štvorročný kontrakt na dodávanie odevov pre ozbrojené sily. Kým Rempo podpísalo zmluvu na 4,73 milióna eur s DPH, v prípade AST Design ide o štvorročný kontrakt na 1,922 milióna eur s DPH.

Služobná vesta pre čašníkov - muži a ženy Zdroj: crz.gov.sk/AST Design

Viac ako 400 eur za čašníka

Zo zverejnenej zmluvy je očividné, že jednotková cena blúzy pre čašníkov je až 219 eur. Cena nohavíc sa dostala na 99,90 eur, čašnícka vesta vyšla na 109,90 eur, sukňa pre čašníčky stojí 89,90 eur a ceny čašníckych motýlikov sa ustálili na 15,90 eur. Ak teda zrátame len ceny blúz, nohavíc a viest, dostaneme sumu vyššiu ako 400 eur. To ešte nie sú zahrnuté ceny topánok či košieľ, ktoré v zmluve chýbajú.

Na porovnanie, obyčajný vojak v kancelárskej uniforme vyjde armádu oveľa lacnejšie. Cena nohavíc je 34 eur, sako vychádza približne na 100 eur, čiapka na 32 eur, čo bez topánok a košele vychádza na celkovú približnú sumu 168 eur.

Čo s cenou?

Na to, či cena čašníckych oblekov nie je neprimerane vysoká sme sa pýtali aj analytikov. Podľa Radovana Ďuranu zo spoločnosti INESS však otázka nie je položená správne. "Nemali by sme sa pýtať, koľko by mal čašnícky oblek stáť, ale prečo by mala armáda vôbec vlastniť 250 čašníckych oblekov? Získavajú aj armádni čašníci nárok na výsluhový dôchodok?" pýta sa analytik Ďurana.

Čakanie na podpisy

Súťaž bola rezortom obrany vypísaná ešte v máji. Výsledky boli známe 31. októbra. K podpisu zmlúv došlo už počas spomínaného 23. decembra. "Uzatváranie zmlúv/rámcových dohôd si vyžaduje dlhší čas, pretože v zásade ide takmer vždy o väčší objem verejných zdrojov a sú uzatvárané na dlhšie obdobie s presahom aj viacerých volebných období. Zjednodušene povedané uzatvorené zmluvy musia byť nespochybniteľné, vecne a právne v poriadku,“ vysvetlila hovorkyňa ministerstva Danka Capáková.

Ministerstvo vysvetľuje aj podstatne dlhší čas, počas ktorého sa čakalo na podpísanie zmlúv. „Ak bola súťaž ukončená v októbri, nasledovalo vnútorné posúdenie návrhu rámcovej dohody, a to predovšetkým z hľadiska vecného, súladu s osobitnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi, súladu so súťažnými podkladmi k verejnej súťaži, s výsledkami verejnej súťaže, predloženými ponukami a podlieha tiež schváleniu verejným obstarávateľom. Na schvaľovacom procese sa podieľa niekoľko organizačných zložiek rezortu obrany, pričom posúdenie každou príslušnou organizačnou zložkou si vyžaduje určitý čas. Zároveň zdôrazňujeme, že rámcové dohody boli uzavreté v lehote viazanosti ponúk na základe výsledkov verejnej súťaže,“ dodala Capáková.