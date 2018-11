Ďalší nákup ministerstva obrany: Za rovnošaty zaplatí takmer 8 miliónov eur

Slovenská armáda.

Zdroj: SITA/Martin Havran

BRATISLAVA - Ministerstvo obrany (MO) SR kupuje poľné rovnošaty. Zaplatiť by za ne malo do ôsmich miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Vyplýva to z vestníka Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).