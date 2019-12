Vrah Violy (†34) je stále na slobode: Polícia prelomila mlčanie po lavíne kritiky!

BRATISLAVA - Podchladenú a brutálne dobitú Violu (†34) našli v bratislavskom prístave 11. novembra. Boj o život prehrala v rukách záchranárov. Prípad od začiatku sprevádza množstvo otáznikov. Vlna kritiky sa spustila aj na políciu. Tá znova obhajuje svoje postupy. O tom, že by v putách skončil ten, kto má na svedomí život rodáčky zo Sniny, však slová nepadli. Polícia priblížila, aké úkony doteraz vykonali.

Verejnosť sa o smrti lektorky a bývalej modelky dozvedela až týždeň po jej skone z médií. Polícia o prípade mlčala. Pátranie po dovtedy nezvestnej Viole navyše zverejnili až deň po tom, ako vydýchla naposledy. Zdôvodnili to tým, že išlo o taktiku.

Zdroj: Facebook-V.M.

Lokalitu, v ktorej došlo k brutálnemu zločinu, zástupcovia zákona prehľadávali znova 11 dní po tom, čo Slovenka zomrela. Najviac zarážajúce je na tom najmä to, že ešte pred tým, ako sa polícia vrátila na miesto činu, sa v prístave robilo veľké "upratovanie". Poriadok tu robilo mesto aj pracovníci prístavu.

Záhadné okolnosti navyše vyvolávali paniku. Stav, v akom Violu našli aj fakt, že o pár dní neskôr (21. novembra, pozn. red.) objavili telo ďalšej ženy... Práve pre tieto skutočnosti sa ľudia obávali, či v hlavnom meste nevyčíňa sériový vrah. "Ubezpečujem, najmä ženy, že v Bratislave sa môžu slobodne pohybovať po bezpečných častiach mesta," uisťovala polícia na tlačovej besede.

Získané poznatky, ktoré ale nekonkretizovali, podľa vyšetrovateľov jednoznačne nepreukázali prítomnosť hrozby, teda aktivitu recidivistu, alebo sériového páchateľa.

Vrah na slobode

Aj napriek tomu, že od smrti mladej ženy ubehol už viac než mesiac, polícia o ďalších detailoch naďalej mlčí. Verejnosť sa teda pýta, bude niekto za zabitie Violy vôbec pykať?

Po sérii článkov v médiách sa polícia opäť ohradila a obhajuje svoje postupy. "Radi by sme upokojili verejnosť a ohradili sa proti niektorým medializovaným správam, podľa ktorých polícia tápe v prípade vyšetrovania smrti pani Violy. Odbor kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave na prípade intenzívne pracuje v spolupráci s ďalšími policajnými útvarmi. To, že nezverejňujeme každý deň na sociálne siete a do médií, čo robia vyšetrovatelia, je úplne štandardný proces," napísali na sociálnej sieti.

Zdroj: archív

Podľa polície by zverejňovanie detailov z priebehu vyšetrovania podnietilo ich kritikov k verejným komentárom, ktoré by mohli ovplyvniť či zmariť celý proces vyšetrovania. "Ubezpečujeme občanov, že polícia k priebehu vyšetrovania pristupuje zodpovedne a cieľavedome, tak aby bol zistený páchateľ. Ako náhle to umožní situácia vo vyšetrovaní, budeme občanov informovať aj o ďalších skutočnostiach," uzavreli.

Od 11. novembra vykonala polícia nasledujúce úkony:

- vypočuli približne 60 osôb

- pribrali znalcov KEÚ PZ z rôznych odvetví, ale aj iných znalcov z civilného sektora, ktorých znalecké skúmania stále prebiehajú

- vykonali viacero prehliadok bytových a nebytových priestorov a zaisťovacích úkonov

- so žiadosťami o medzinárodnú právnu pomoc a policajnú spoluprácu sa obrátili aj na zahraničie

- analyzovali zaistené kamerové záznamy, technické údaje, počítačové dáta a zhromaždené informácie

- vykonali previerky u kamarátok a kamarátov, kolegov, študentov, expriateľov či známych, nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí

- venovali sa aj previerkam a prehliadkam v priestoroch a objektoch nákladného prístavu, v rôznych častiach mesta Bratislavy, ako aj podrobným previerkam aktivít Violy, či už v rámci jej zamestnania ako lektorky, ale aj k mimopracovným aktivitám a kontaktom

- v priebehu vyšetrovania prišlo od občanov na linku 158 až 37 oznámení obsahujúcich rôzne informácie nielen k samotnej Viole, ale aj k rôznym verziám spáchania uvedeného trestného činu, ako aj možným podozrivým, ktoré polícia musela preveriť

- celý priebeh vyšetrovania prebieha pod dozorom prokurátora Krajskej prokuratúry