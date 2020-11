Rok od záhadnej smrti Violy (†34): Nová lekárska správa naznačuje mrazivý scenár, prípad nie je na konci

V bratislavskom prístave našli 11. novembra 2019 podchladenú ženu. Ukázalo sa, že mala početné zranenia, z posledných síl bojovala o život. Napriek chladnému počasiu mala oblečený len pulóver, vestu, krátku sukňu a silonky. Nemala pri sebe kabát, doklady ani telefón. Oblečenie mala od pása dole premočené. Jej silonky boli na kolenách roztrhané.

Na miesto okamžite smerovali záchranári, no pomôcť jej už nedokázali. Počas prevozu do nemocnice zomrela. Priam mrazivý prípad zostal celý týždeň utajený pred zrakom verejnosti. Ľudia sa o úmrtí dozvedeli až z médií.

Zdroj: Facebook-V.M.

Mlčanie polície sa podpísalo pod strach. Pohybuje sa v uliciach hlavného mesta násilník? Znela v tom čase často skloňovaná otázka. O tom, že nejde o dielo sériového vraha a nie je sa čoho báť, začala uisťovať polícia až po niekoľkých dňoch. Na slovo však bola skúpa, pretože ako zaznelo na tlačovej besede, všetko môže sledovať páchateľ.

Otázniky vyvolávalo aj to, že pátranie po Viole polícia vyhlásila deň po jej smrti. Na tlačovej besede vyšetrovatelia argumentovali tým, že išlo o taktiku. Obeť mali podľa nich napriek vyhlásenému pátraniu stotožniť už na druhý deň. Dementovali informácie, že telo Violy ležalo v márnici pod označením žena XY niekoľko dní, až kým neprišiel telefonát zo Sniny, odkiaľ pochádzala.

Zdroj: archív

Mnohí ale krútili hlavami aj nad tým, že polícia sa na miesto, kde našli bezvládnu učiteľku angličtiny, opätovne vrátila až po jedenástich dňoch od jej skonu. Hľadanie dôkazov totiž vykonávali po tom, ako sa v prístave uskutočnilo "veľké upratovanie."

Pracovníci prístavu mali 17. novembra, teda šesť dní po smrti mladej ženy, odstraňovať náletovú zeleň na pozemkoch spoločnosti Verejné prístavy. O deň neskôr sa o čistotu staralo mesto, ktoré odstraňovalo neporiadok, údajne po bezdomovcoch.

Ubehol už rok...

Od týchto udalostí, počnúc smrťou Violy, uplynul rok. Doteraz však nie je známe, čo presne sa udialo predtým, ako vydýchla naposledy. Dalo by sa ale povedať, že nové informácie, ktoré priniesla televízia Markíza, na celý prípad vrhajú iné svetlo. Vyšetrovatelia totiž majú mať v rukách záverečný súdno-znalecký posudok. Odborníci v ňom opisujú zranenia, ktoré obeť utrpela v osudnú noc. Zlomeniny, podliatiny a aj príčinu jej smrti.

V súvislosti so smrťou mladej ženy sa spočiatku skloňovalo aj slovo vražda či znásilnenie. Podľa ľudí, čo ju poznali, Viola milovala život a nezasiahla by si naň. Zdroj: Facebook-Jazyková škola Best English

Podľa televízie sa v posudku píše, že Viola si zlomila stavec pri páde. Je vraj málo pravdepodobné, že zranenia jej spôsobila cudzia osoba. Podliatiny mali tiež vzniknúť opakovanými pádmi pred smrťou. Možným vysvetlením môžu byť problémy s chôdzou, čo by mohli potvrdzovať aj roztrhané pančuchy. Oblečenie malo byť premočené vodou z Dunaja. Zábery z kamier z osudnej noci navyše Slovenku zachytili osamote, bez spoločnosti iného človeka.

Príčinou smrti mala byť krvná zrazenina. Viola mala podľa medializovaných správ pred smrťou na internete hľadať informácie o príznakoch či priebehu trombózy. Mladá žena sa navyše približne týždeň pred tragédiou snažila skontaktovať s jej známymi z minulosti. Žiadať mala o odpustenie, ospravedlňovala sa.

Viola pôsobila ako lektorka angličtiny. V minulosti sa venovala napríklad aj modelingu. Zdroj: Facebook-J.Z.

Isté ale je, že prípad nie je ani po dvanástich mesiacoch na konci. Napriek jednej z možných verzií, že Violin odchod z tohto sveta nebol násilný, teda že zomrela bez cudzieho zavinenia, polícia prípad stále vyšetruje ako zabitie. Cenným dôkazom, ktorý ešte nemajú v rukách, môžu byť správy z jej súkromných konverzácií.

Signál Violinho mobilu, konkrétne dátový hovor, totiž naposledy v osudnú noc zachytili na Šafárikovom námestí v Bratislave. S kým volala krátko pred smrťou nie je dodnes známe, aj keď jej kontakty má polícia dobre zmapované. Odznelo to v relácii Reportéri RTVS.

"Takmer po roku od spáchania skutku vyšetrovateľ obdržal výsledky medzinárodnej právnej pomoci z USA, týkajúce sa komunikácie poškodenej na sociálnych sieťach, ktoré však neboli kompletné, preto požiadal o ich doplnenie," priblížila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Veronika Slamková. Záhadou zostáva napríklad aj to, prečo nemala Viola pri sebe doklady ani telefón. Jej veci sa dodnes nenašli.

Polícia prípad stále vyšetruje