Počasie poriadne vyčíňa, tisíce miest bez elektriny: PREDPOVEĎ Cez víkend bude snežiť, no tie teploty!

BRATISLAVA - Vianoce sú za dverami a vo viacerých častiach našej krajiny blížiace sa sviatky umocňuje snehová nádielka. Počas víkendu pribudne nový sneh predovšetkým na strednom Slovensku. No práve v Banskobystrickom kraji počasie koncom týždňa poriadne vyčíňa! Bez prúdu bolo v piatok viac ako 10-tisíc odberných miest. Problémy hlásia aj vodiči na cestách.

Prvá vlna zrážok ustáva, no vo večerných hodinách od juhozápadu dorazí ďalšia. Centimetre nového snehu môžeme očakávať aj v sobotu. Nie všade, ale najmä na strednom Slovensku v Banskobystrickom kraji. Informuje o tom portál imeteo.sk. V polohách nad 400 m.n.m. by tu mohlo pribudnúť do nedele aj okolo 30 centimetrov snehu.

Južné strany Nízkych Tatier môže pokryť aj pol metra bielej periny. "Snehové zrážky sa môžu vyskytnúť aj inde napríklad v oblasti západného Slovenska, ale pri teplotách nad bodom mrazu sa bude snehová pokrývka vytvárať len veľmi ťažko," dodáva web.

Aj podľa predpovedí Slovenského hydrometeorologického ústavu budú teploty v niektorých častiach Slovenska relatívne vysoké, v pondelok sa na juhozápade môžu vyšplhať až na 11 stupňov. Na sánkovanie sa si teda napríklad v Bratislavskom kraji ešte počkajú.

Tisíce miest bez prúdu

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná eviduje v súvislosti s piatkovým nepriaznivým počasím v Banskobystrickom samosprávnom kraji rozsiahle výpadky elektrickej energie. Z dôvodu vetra a snehu popadali na vedenia stromy a konáre, ktoré na viacerých miestach pretrhali vodiče.

Ako uviedol hovorca SSD Miroslav Gejdoš, bez prúdu bolo viac ako 10.000 odberných miest. "Najviac zasiahnuté sú oblasti Banská Štiavnica, Kokava nad Rimavicou, Málinec, Utekáč, Ipeľský Potok, Tisovec, Ratkovské Bystré, Klenovec, Červená Skala, Dobroč, Lieskovec, Skalka, Tajov, Králiky a Kordíky," vymenoval.

Popoludní sa však situácia zlepšila. Pracovníkom sa v uplynulých hodinách podarilo v Banskobystrickom kraji odstrániť viacero porúch, ktoré spôsobili výpadky elektriny. "Situácia sa zlepšila a momentálne máme bez elektriny 6000 odberných miest," informoval hovorca SSD Miroslav Gejdoš. Nové poruchy pribudli na Liptove, konkrétne vo Svätom Kríži, a v Demänovskej doline. Gejdoš dodal, že pracovníci spoločnosti sú stále v plnom nasadení, aby ešte za vidna opravili čo najviac porúch.

Pozor na cestách

Meteorológovia vydali viacero výstrah, ktoré budú platiť aj počas víkendu. Napríklad pred vetrom, poľadovicou, snežením aj pred snehovými jazykmi a závejmi. Pozor si preto treba dať aj na cestách. V piatok polícia informovala o viacerých nehodách, účastníkom jednej z nich bol aj policajný prezident Milan Lučanský. K desivej havárii došlo aj na čerpacej stanici v Bratislave.

Predpoveď na nasledujúce tri dni

Sobota

Oblačno až zamračené, zrána sa vyskytne aj hmla a pozor si treba dať aj na poľadovicu. Na juhozápade k večeru oblačnosť postupne ubudne. Na mnohých miestach zaprší, od stredných polôh zasneží. Teploty cez deň vystúpia na 3 až 8 stupňov, na strednom Slovensku a na Spiši bude miestami okolo 1 stupňa.

Nedeľa

Prevažne oblačno, od západu postupne oblačnosť ešte pribudne a najmä na severe očakávajte dážď. Od stredných polôh zasneží. Meteorológovia varujú pred poľadovicou a v horských oblastiach dajte pozor aj na snehové jazyky. Cez deň očakávajte 2 až 7 stupňov, na juhozápade môže byť aj 9 stupňov.

Pondelok

Aj v pondelok budú teploty na toto ročné obdobie vysoké. Vystúpia na 4 až 9 stupňov, na juhozápade teplomery môžu ukazovať aj 11 stupňov. Bude oblačno, zamračené a hmlisto.