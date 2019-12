AKTUÁLNE Nešťastný piatok na slovenských cestách: Nehodu mal aj Lučanský!

Piatok 13. je pre mnohých poverčivých ľudí strašiakom. Zdá sa, že tento deň nebol šťastný ani pre prezidenta policajného zboru Milana Lučaského. Ten bol účastníkom nehody, ktorá sa stala v banskobystrickom kraji. Informáciu nám potvrdilo aj Prezídium policajného zboru. Podľa našich informácií však nehoda nebola vážna a Lučanský je v poriadku.

K nehode došlo aj na čerpacej stanici na diaľnici D1 v smere na Senec. Doterajšie zistenia hovoria o tom, že vodič nákladného auta pri vchádzaní na miesto vpálil do ďalšieho nákladiaku a potom do osobného auta. To v dôsledku nárazu odrazilo do stojanu čerpacej stanice.

Milan Lučanský​

Milan Lučanský sa narodil 10. februára 1969 v Poprade. Stredoškolské vzdelanie ukončil v roku 1988 na Strednom odbornom učilišti chemickom vo Svite. Vysokoškolské štúdium absolvoval v rokoch 1998-2003 na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Post 1. viceprezidenta PZ zastával od 1. augusta 2012.

Predtým pôsobil vo funkcii zástupcu riaditeľa Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK), riaditeľa odboru Stred Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru (PPZ) či vedúceho oddelenia odhaľovania odboru Stred ÚBOK PPZ.

Dňa 26. novembra 2015 vtedajší prezident SR Andrej Kiska vymenoval Milana Lučanského do hodnosti generála. Od 15. júna 2016 bol povýšený na generálneho riaditeľa Sekcie kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Funkciu prezidenta policajného zboru prebral potom, ako z postu pre kritiku po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej musel odísť Tibor Gašpar.