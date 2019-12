PREDPOVEĎ na vianočný týždeň: Sviatky v znamení snehových jazykov, víchric a dažďa

BRATISLAVA - Sviatky pokoja a šťastia. Hádam takto by sa dali charakterizovať blížiace sa Vianoce. To, či budú doplnené o dávky snehu sa dozviete v týždňovej predpovedi. Predbežné informácie ale skôr hovoria o zamračených dňoch a chýbať nebude ani dážď. Sneh možno očakávať skôr v horských oblastiach.

To, či možno očakávať sneh počas sviatkov meteorológovia veľmi nepredpokladajú. Vianoce budú hlavne v nížinách skôr zamračené a výnimkou nie je ani dážď. Najviac prituhne zrejme až koncom týždňa.

Víkendový dážď

Na väčšine územia Slovenska sa v sobotu (21. 12.) a počas noci na nedeľu vyskytli výdatné zrážky, ktoré vyvolala frontálna vlna. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.

Od soboty 10.00 h do nedele 10.00 h spadlo na väčšine Slovenska 10 až 30 milimetrov zrážok. Ojedinele napršalo aj viac, napríklad Modra Piesok hlásila 38 milimetrov a v Nízkych Tatrách sa vyskytli aj oveľa vyššie úhrny. Partizánska Ľupča - Magurka mala 62 milimetrov zrážok. Naopak, nižšie úhrny boli na väčšej ploche predovšetkým na Orave, pod Tatrami a na východe Slovenska. Tu spadlo zväčša 2 až 10 milimetrov zrážok.

Prehánky zrejme tak skoro neskončia Zdroj: imeteo.sk

Pretože počas výdatných zrážok bolo teplo, snehová pokrývka sa podľa SHMÚ v noci vytvorila takmer výlučne len vo výškach viac ako 1600 až 1700 m nad morom.

Pondelok

Počasie na našom území bude ovplyvnené tlakovou nížou a jej stred sa bude presúvať z východu Maďarska nad Rumunsko a západnú Ukrajinu. Po nej začne prúdiť od severozápadu chladnejší vzduch. Bude zamračené a na mnohých miestach dážď. Navyššia teplota bude 3 až 8 stupňov Celzia.

Utorok

Počas Štedrého dňa sa nad Ukrajinou a Čiernym morom bude zdržiavať oblasť tlaku nízkeho charakteru a zároveň sa od juhozápad nad Alpami a Českom rozšíri výbežok vyššieho tlaku. Predpokladaná teplota 4 až 9 stupňov Celzia. Miestami prudký vietor až víchrica.

Streda

Rozšírená, plytká oblasť nízkeho tlaku bude postupovať aj na naše územie. Najvyššia denná teplota bude 1 až 6 stupňov Celzia. V horských oblastiach možno očakávať ojedinele snehové jazyky. Inde však bude opäť pršať.

Štvrtok

Kým frontálne rozhranie počas Druhého sviatku vianočného postúpi z našej oblasti ďalej na východ, za ním sa k nám zo západu v chladnejšom vzduchu premiestni tlaková výš. Treba rátať s dennými teplotami 2 až 7 stupňov Celzia. V oblasti Oravy a pod Tatrami bude teplota na približne nule.

Piatok

Nízky tlak postúpi do našej oblasti severozápadu a v jeho brázde aj oklúzy front. Bude premenlivá, veľká oblačnosť a na väčšine územia sa očakáva sneženie alebo dážď so snehom. Nižšie polohy už asi "neprekvapí" len samotný dážď. Teplota bude v piatok asi najnižšia z celého týždňa a bude sa pohybovať od -1 až 5 stupňov Celzia.

Dážď a stále len dážď

Meteorológovia varujú pred dažďom. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu prvého stupňa najmä pre západné a stredné Slovensko. Informuje o tom na svojom webe. Výstraha platí od 15.00 h do pondelka (23. 12.) popoludnia pre celý Bratislavský, Banskobystrický a Nitriansky kraj, ale aj pre väčšinu Trenčianskeho a Trnavského kraja. Rovnako platí pre okresy Rožňava, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Turčianske Teplice.

"Ojedinele sa očakáva výskyt dažďa s úhrnom zrážok 35 - 40 milimetrov. Tento úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu," priblížil SHMÚ.

Výstrahy v týchto krajoch

Meteorológovia varujú pred silným dažďom, vetrom aj pred snehovými jazykmi a závejmi v niektorých regiónoch Slovenska. Na pondelok (23. 12.) vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) viacero výstrah prvého stupňa. Upozorňuje na to na svojom webe.

Zdroj: shmu.sk

Výstraha pred dažďom platí od nedele do pondelka večera, a to pre Bratislavský, Banskobystrický a Nitriansky kraj. Rovnako pre väčšinu Trnavského a Trenčianskeho kraja, ale aj pre regióny Rožňava, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Turčianske Teplice. Podľa SHMÚ by mohlo na niektorých miestach ojedinele padnúť 35 - 40 milimetrov zrážok.

Silný vietor, ktorý môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 60 - 80 kilometrov za hodinu, potrápi najmä Bratislavský kraj, a tiež väčšinu Košického, Nitrianskeho, Trnavského kraja. Výstraha prvého stupňa pred vetrom platí aj pre okresy Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Kežmarok, Levoča, Poprad a Stará Ľubovňa. Výstraha platí do pondelka do 15.00 h.

Okrem toho upozorňuje SHMÚ aj na silný vietor na horách, ktorý môže ojedinele v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 110 - 135 kilometrov za hodinu. Vydal preto výstrahu pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Poprad a pre väčšinu Žilinského kraja. Na tvorbu snehových jazykov a závejov si treba dať pozor najmä v Žilinskom kraji a okrese Poprad. Výstraha prvého stupňa platí od pondelka od 12.00 h až do utorka (24. 12.) do 15.00 h.