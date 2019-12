Hrôza v Bratislave! VIDEO Do čerpacej stanice vpálil nákladiak

Ako informovala polícia, k havárii došlo na čerpacej stanici na diaľnici D1 v smere na Senec. Doterajšie zistenia hovoria o tom, že vodič nákladného auta pri vchádzaní na miesto vpálil do ďalšieho nákladiaku a potom do osobného auta. To v dôsledku nárazu odrazilo do stojanu čerpacej stanice.

​

Prečo ale k prvotnému nárazu vôbec došlo, nie je zatiaľ známe. Isté však je, že pod nešťastie sa nepodpísal alkohol. "Dychová skúška u vodičov požitie alkoholických nápojov nepreukázala. Príčiny, okolnosti ako aj miera zavinenia tejto nehody, sú v súčasnosti v štádiu objasňovania," uzavrela nateraz polícia.

​

Pri nehode sa zrazili dve osoby. Vodič jedného z nákladných áut a vodička osobného auta. Záchranári ich previezli do nemocnice na ošetrenie.

Kolóny spôsobujú zvedavci

Bratislavská policajná hovorkyňa Veronika Slamková pre topky.sk dodala, že napriek tomu, že nehoda sa stala na čerpacej stanici a diaľnica D1 je bez závad, v uvedenom úseku sa tvoria kolóny. "Preto vyzývame okoloidúcich vodičov aby bezdôvodne nespomaľovali premávku a pokračovali plynulo v jazde," zdôraznila.