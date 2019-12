Sobota bude na Slovensku upršaná, na horách nasneží: Všetky diaľnice sú zatiaľ zjazdné

BRATISLAVA - Oblačno až zamračené a postupne na mnohých miestach dážď, ojedinele aj výdatný. Vo vysokých polohách sneženie. Miestami hmlisto. Naďalej teplo. Najvyššia denná teplota 5 až 10, na juhozápade do 13 stupňov.

Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 2 stupňov. Prevažne južný vietor 3 až 8 m/s (10 až 30 km/h), zrána v nárazoch ojedinele okolo 14 m/s (45 km/h). Na horách spočiatku ešte búrlivý vietor až víchrica. Postupne vietor väčšinou zoslabne.

Od západu postupuje nad naše územie zvlnený studený front spojený s tlakovou nížou nad Nórskym morom. Na ňom sa nad Alpami prehlbuje podružná tlaková níž. Vo vysokých polohách napadne do 20 cm snehu, uvádza sa oficiálnej stránke SHMÚ.

Pre vozidlá nad 10 metrov je uzavreté Fačkovské sedlo

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až vlhký, miestami mokrý. Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. V hornatejších oblastiach sú vozovky miestami pokryté vrstvou utlačeného snehu do 1-2 centimetrov.

Horské priechody na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, na horskom priechode Chorepa je miestami utlačený sneh do hr. 1 cm. Pre vozidlá nad 10 m dĺžky je po celú zimnú sezónu uzatvorený horské priechody Príslop, Šútovce Veľké Pole

Cesta cez horský priechod Fačkovské sedlo je od 1. novembra uzavretá v okrese Žilina aj Prievidza pre nákladné motorové vozidlá, ktorých dĺžka presahuje 10 metrov. Obmedzenie trvá do konca zimnej údržby, uvádza sa na oficiálnej stránke Slovenskej správy ciest.

V najvyšších polohách Nízkych, Západných a Vysokých Tatier pretrváva malé lavínové nebezpečenstvo

V najvyšších polohách Nízkych, Západných a Vysokých Tatier pretrváva malé lavínové nebezpečenstvo, teda prvý stupeň. Informuje o tom Horská záchranná služba na svojej stránke. V nižších polohách a v Malej a Veľkej Fatre vplyvom absencie snehovej pokrývky momentálne neplatí žiaden stupeň lavínového nebezpečenstva.

Vplyvom veľmi malej snehovej pokrývky sa lavínové nebezpečenstvo viaže na záveterné žľaby a oblasti pod hrebeňmi a sedlami najvyšších polôh severných, severovýchodných a severozápadných orientácií, čiže miesta kde bolo previate väčšie množstvo nového snehu (20 – 60 cm). Na týchto miestach sa mohli vytvoriť, prípadne môžu tvoriť nebezpečné snehové vankúše a dosky. Uvoľnenie lavín v týchto miestach je možné najmä pri veľkom dodatočnom zaťažení na ojedinelých plochách vo veľmi strmom teréne spomínaných orientácií. Tendencia lavínového nebezpečenstva je s príchodom zrážok na záveterných stranách stúpajúca

Vo vyšších polohách sa očakáva silný vietor

Vysoké Tatry

Vo Vysokých Tatrách sa v polohách nad 1 000 metrov nad morom miestami očakáva výskyt silného vetra, ktorý dosiahne priemernú rýchlosť 20 až 24 metrov za sekundu a v nárazoch 30 až 37 metrov za sekundu. Turistické chodníky sú miestami zľadovatené! Vo vyšších polohách je od 20 do 85 centimetrov snehu. Platí sezónna uzávera cez vysokohorské sedlá. Stmievať sa začína po 16:00.

Nízke Tatry

Počas dnešného dňa sa sa v polohách nad 1 000 metrov nad morom miestami očakáva výskyt silného vetra, ktorý dosiahne priemernú rýchlosť 20 až 24 metrov za sekundu a krátkodobo (v nárazoch) 30 až 37 metrov za sekundu. Turistické chodníky sú vo vyšších polohách zľadovatené. V najvyšších polohách je do 50 cemtimetrov nového snehu.

Upozornenie: Z dôvodu množstva popadaných stromov sú ťažko priechodné: Žltý TZCH Demänovská jaskyňa slobody - Siná, žltá trasa Demänová Autocamping ATC smerom do sedla Machnatô, modrý TZCH cez Krakovu hoľu smerom do sedla Javorie, a smerom do sedla Kúpeľ, zelený TZCH zo Svidovského sedla smerom na Slemä a Ohnište, aj červený TZCH od Širokej doliny smerom na Peknú vyhliadku. Ďalej upozorňujeme turistov, že niektoré turistické trasy boli pre schodnosť pozmenené, preto sa nemusia zhodovať ich GPS súradnice s mapovými podkladmi.

Západné Tatry

Počas dnešného dňa sa v polohách od 1 000 metrov nad morom miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne priemernú rýchlosť 20 až 24 metrov za sekundu a v nárazoch rýchlosť 30 až 37 metrov za sekundu Turistické chodníky sú miestami zľadovatené. V najvyšších polohách je 15 až 30 centimetrov snehu. Turistický chodník - zelená značka) na Lomnô a Prosečné je zle značený.

Malá Fatra

Zelený TZCH Javorina - sedlo Brestov je ťažko prechodný z dôvodu popadaných stromov. Modrý TZCH Starý dvor (Paseky) - Chata na Grúni je zatvorený pre ťažbu dreva.

Veľká Fatra

Počas dnešného dňa sa v polohách 1 000 metrov nad morom miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne priemernú rýchlosť 20 až 24 metrov za sekundu a krátkodobo rýchlosť 30 až 37 metrov za sekundu V pohorí je do 50 centimetrov snehu, predovšetkým na juhu pohoria. Turistické chodníky sú miestami zľadovatené. Zvýšte opatrnosť. Doporučujeme používať paličky. Na túru sa treba dobre obliecť a počítať s tým, že po 16:00 hodine sa začína stmievať.

Lučanská Malá Fatra

Počas dnešného dňa sa v polohách 1 000 metrov nad morom miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne priemernú rýchlosť 20 až 24 metrov za sekundu a krátkodobo rýchlosť 30 až 37 metrov za sekundu. V pohorí je do 15 cm snehu, turistické chodníky sú miestami zľadovatené. Doporučujeme používať paličky. Ferrata je namrznutá - stupy aj istiace lano. Vzhľadom na uvedené zvýšte opatrnosť. Na túru sa treba dobre obliecť a počítať s tým, že po 16-tej hodine sa začína stmievať.

Slovenský raj

Počas dnešného dňa sa v polohách 1 000 metrov nad morom miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne priemernú rýchlosť 20 až 24 metrov za sekundu a v nárazoch rýchlosť 30 až 37 metrov za sekundu. Prechod roklinami je technicky náročný a miestami nebezpečný, je potrebné rátať zo šmykľavými úsekmi . Dolina Bieleho potoka je uzavretá. Ferrata HZS v rokline Kyseľ je sezónne uzavretá.

Stredné Beskydy

Počas dnešného dňa sa v polohách 1 000 metrov nad morom miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne priemernú rýchlosť 20 až 24 metrov za sekundu a v nárazoch rýchlosť metrov za sekundu. Sneh začína od nadmorskek výšky 1 000 metrov. Dbajte na opatrnosť, na zamrznutých chodníkoch sa môže šmýkať. Pozor, stmieva sa už o 16:00.

Kysuce - Oščadnica

Počas dnešného dňa sa v polohách 1 000 metrov nad morom miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne priemernú rýchlosť 20 až 24 metrov za sekundu a v nárazoch rýchlosť 30 - 37 metrov za sekundu. Všetky značené TZCH v Javorníkoch, Kysuckej vrchovine, Moravsko-sliezskych Beskydoch a Kysuckých Beskydoch sú otvorené a schodné bez obmedzení, odporúčame však použiť turistické paličky. Pozor, stmieva sa už o 16:00.

Kremnica - Skalka

Počas dnešného dna hlavne popoludní sa na hrebeňoch najvyšších polôh miestami očakáva výskyt silného vetra, ktorý dosiahne priemernú rýchlosť 25 až 29 metrov za sekundu a v nárazoch 38 - 44 metrov za sekundu. V Kremnických vrchoch sa nachádza nesúvislá snehová pokrývka do 5 centimetrov. Horská záchranná služba v zimnom období neodporúča vstup na Ferratu a lanový most. Niektoré časti technických zabezpečovacích zariadení ferraty a turistických chodníkov sú ľadové a šmykľavé. Hrozí tu veľké nebezpečenstvo pošmyknutia a pádu.

Poloniny

Počas dnešného dňa sa v polohách 1 000 metrov nad morom miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne priemernú rýchlosť 20 až 24 metrov za sekundu a v nárazoch rýchlosť 30 až 37 metrov za sekundu