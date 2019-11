Najvyšší ústavní činitelia o Nežnej revolúcii: Danko sa obul do Čaputovej! Drsné slová o paláci

BRATISLAVA - Traja najvyšší činitelia v diskusnej relácii hovorili o Nežnej revolúcii. Prezidentka Zuzana Čaputová uviedla, že to, čo sa nám v roku 1989 možno nepodarilo dosiahnuť, je mať okrem slobody aj zodpovednosť, lebo iba vtedy to môže fungovať ku prospechu všetkých. Predseda parlamentu Andrej Danko sa obul do prezidentského paláca. Kritizoval, že Čaputová vniesla do paláca politiku. Premiér Peter Pelelgrini uviedol, že apatia je nebezpečná a občania by nemali rezignovať.

Najvyšší ústavní činitelia sa predstavili v diskusii televízie TA3 V politike. Zuzana Čaputová apelovala aj na mladú generáciu, aby si preverovala informácie a uvedomovala si svoju úlohu do budúcnosti.

Je prirodzené, že mladí nie sú zaťažení tým zlým

„Asi je prirodzené, že mladí ľudia nie sú zaťažení tým zlým, čo bolo, žijú si svoje životy v slobode. Nie vždy si uvedomujúc hodnotu slobody, to je pravda, ale je to pochopiteľné,“ uviedla prezidentka. Podľa Čaputovej je dôležité, aby si mladí uvedomovali svoju úlohu do budúcnosti, pretože oni budú onedlho túto krajinu spravovať, a to súvisí so vzdelávaním. Chce apelovať na mladých, aby sa zaujímali o informáciu ako takú, ale aj o jej povahu, kvalitu a zdroj.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Zmeny treba dokončiť

Nežná revolúcia nám priniesla podľa prezidentky slobody a práva, o ktorých sa nám predtým ani nesnívalo. Spomenula slobodu podnikať, cestovať či politickú súťaž. Pripomenula tiež, že množstvo ľudí nie je spokojných z vývoja po roku 1989. „Treba dokončiť zmeny takým spôsobom, aby ľudia žili dôstojný život, aby ľudia nežili na hranici chudoby,“ zdôraznila.

Zdroj: SITA/Martin Medňanský

Ako jeden z najväčších problémov krajiny vníma Čaputová polarizáciu spoločnosti, nielen v rámci nastavenia koalície a opozície, ale aj štiepenie v rámci ľudí, ktorí majú rovnaké hodnotové nastavenie. „Mám pocit, akoby si ľudia neuvedomovali, že treba dobudovať fundamenty a oni sa hádajú o ornamentoch,“ skonštatovala s tým, že energia sa míňa na zbytočné konflikty. „Toto ma nesmierne mrzí, je tu veľká objednávka po ochote spolupracovať,“ dodala.

Schopnosť komunikovať kultivovane

Prezidentka v súvislosti so situáciou na politickej scéne oceňuje vecné riešenia. „Citlivo vnímam a vyhodnocujem schopnosť komunikovať kultivovane, schopnosť spolupracovať, po tomto je tu veľký dopyt bez ohľadu na politické spektrum,“ vyhlásila prezidentka a vyzvala aj nerozhodnutých voličov, aby využili svoje právo a prišli voliť. Na výhrady niektorých občanov voči EÚ prezidentka odpovedala, že na EÚ sa nemôžeme pozerať ako na cudzí objekt, pretože sme jej súčasťou, máme rovnomerné zastúpenie v jej každom orgáne. EÚ má pre nás ekonomické výhody a dôležitým faktom podľa Čaputovej je aj to, že na našom kontinente je už 70 rokov mier.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Kritika Čaputovej

Andrej Danko kritizoval prezidentský palác. Na otázku o právach na informácie a predĺženie moratória na predvolebné prieskumy odpovedal, že ak má niečo ovplyvniť verejnú mienku, mali by to byť relevantné dáta. Potrebu riešiť metodiku prieskumov, objednávateľov či ich relevanciu je podľa neho potrebné riešiť aj do budúcna, či už poslanci prelomia veto prezidentky alebo nie. V tejto súvislosti povedal, že prezidentka „vniesla do Prezidentského paláca to, čo nemala, a to politiku“. Prezidentský palác sa podľa jeho slov stal politickým nástrojom. „Máme na to Ústavný súd, aby rozhodol. Verím, že k tomu zaujme stanovisko,“ dodal.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie ocenil, že mladí ľudia sú dnes vo veľa veciach sebavedomejší a ocenil to. „Som šťastný, že naši ľudia sú iní, že môžu študovať v zahraničí, že môžu cestovať,“ povedal. Zdôraznil, že aj vďaka novembrovým udalostiam je Slovensko v súčasnosti zvrchovaným štátom. Podčiarkol však, že demokracia a sloboda znamenajú aj zodpovednosť. Do budúcna by chcel Danko podľa svojich slov „hrdé Slovensko v EÚ, kde si nás budú vážiť“. Rovnako by chcel v budúcnosti vyvážený dialóg s USA, Veľkou Britániou, ale aj Čínou a Ruskou federáciou.

Danko poukázal na silu dezinformácií

Demokracia a sloboda znamenajú aj zodpovednosť. Danko poukázal na silu dezinformácií a nárast extrémizmu. V súvislosti so základnými ľudskými právami a predĺžením moratória na prieskumy povedal, že ak návrh skončí na Ústavnom súde SR, rozhodnutie súdu budú rešpektovať.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Šéf parlamentu kritizoval nárast extrémizmu, k čomu podľa neho prispieva aj množstvo dezinformácií na internete. Skonštatoval, že online priestor je ťažko kontrolovateľný, napríklad aj Radou pre vysielanie a retransmisiu. Pripustil však, že k nárastu extrémistických síl môžu prispieť aj politici. Hádky na politickej scéne situácii podľa neho nepomáhajú, problém vidí aj v tom, že je na Slovensku veľké množstvo politických strán.

Apatia je nebezpečná, občania nesmú rezignovať

Apatia je nebezpečná a nie je správne, ak občania rezignujú a prestanú veriť tomu, že systém je schopný fungovať a brániť hodnoty i ľudí. Vyhlásil premiér Peter Pellegrini s tým, že neustále hádanie sa a rozdeľovanie spoločnosti nie je dobrá cesta pre Slovensko. Poukázal pritom na novembrové udalosti 1989, keď sa podľa neho Slovensko posunulo dopredu, lebo ľudia držali spolu a národ sa nadchol pre víziu a budúcnosť.

Zdroj: TASR/Michal Svítok

Pellegrini odporúča mladým ľuďom, aby sa zaujímali o to, ako žili predošlé generácie a nebrali slobodu a výdobytky dnešnej doby ako samozrejmosť. Zároveň ich vyzval, aby nestrácali záujem o veci verejné, diskutovali, poukazovali na problémy a najmä, aby nerezignovali. „Nech majú radi Slovensko a snažia sa aj oni svojim prístupom každý deň prispieť k tomu, aby sa nám tu žilo ešte lepšie ako doteraz,“ povedal premiér.

Komunizmus je nedemokratický režim

Komunizmus považuje za nedemokratický režim, ktorý zviazal ľudí do "šablóny" a nedal sa im nadýchnuť. „Nedovolil sa im rozvíjať tak, ako chceli. Nedal im slobodu,“ spresnil. Ľudia mali podľa neho na jednej strane isté sociálne istoty ako zabezpečené bývanie, žiadny strach o pracovné miesto, ale na druhej strane tu bola cenzúra a prikazovanie, ako treba fungovať. Pellegrini si myslí, že to v spoločnosti "bublalo" a dospelo až do explózie v roku 1989, ktorú však vníma ako pozitívnu.

Zdroj: Facebook-Peter Pellegrini

Premiér upozornil, žeby sa nemalo zabúdať na to, čím si museli prejsť staršie generácie, ktoré sa museli učiť žiť nanovo a zmena sa ich z ekonomického hľadiska najviac dotkla. Slovensku sa podľa slov Pellegriniho darí a kvalita života sa približuje na úroveň západného sveta. „Dobiehame západné krajiny,“ deklaruje. V prípade nedávnych medializovaných zlyhaní niektorých sudcov, prokurátorov či policajtov povedal, že na Slovensku sa akoby začala druhá fáza očisty slovenskej spoločnosti. „Predtým sme museli bojovať s mafiánskymi gangmi. Teraz sa budeme musieť vyrovnať s ľuďmi, ktorí sa postavili nad zákon a zneužívali svoje postavenie," uviedol.

Politická kultúra ide dolu vodou

Kvalita politického súboja a politická kultúra na Slovensku podľa Pellegriniho degraduje. „Ide to dolu vodou,“ podotkol. Tvrdí, že v minulosti v Národnej rade SR vládla úcta jeden k druhému, poslanci sa odborne pripravovali na svoje vystúpenia a argumentovalo sa faktami. „Teraz sa to vymyká obsahu. Útočenie jeden na druhého a predbiehanie sa, kto dokáže povedať výstižnejšiu nadávku či urážku,“ poznamenal.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Pellegrini vyzval ľudí, aby sa nenechali oklamať rečami o tom, že Slovensku bude lepšie mimo EÚ. „Pre Slovensko niet iného a lepšieho životného priestoru, ako je EÚ,“ povedal. Vzťahy medzi Slovenskom a Českom hodnotí ako pozitívne a ukážkové. „Možno práve to, že sme sa dokázali rozdeliť a prevzali sme zodpovednosť do vlastných rúk, tak nás ešte viac zblížilo,“ skonštatoval. Slobodu slova vníma ako jeden z výdobytkov Nežnej revolúcie. Podotkol však, že je potrebné, aby aj medzi novinármi fungovali kontrolné mechanizmy a očistili sa od "čiernych oviec".