SNS schválilo kandidátku, Danko ju predstavil naživo: Opäť si kopol do Pellegriniho

Politické strany majú ešte dva týždne na to, aby uzatvorili a predstavili kandidátky do volieb. SNS dnes predstavila tú svoju. Okrem toho predniesol Andrej Danko aj výzvu premiérovi Petrovi Pellegrinimu.

Výzva premiérovi

Danko na tlačovke vyzval premiéra Petra Pellegriniho, aby sa pozreli na štátny rozpočet. „Odmietam sa neustále prosiť. Verejne vyzývame predsedu vlády, aby sa pozrel na zostavovanie štátneho rozpočtu pod ministrom financií Ladislavom Kamenickým. Otvorene hovorím, že má vážny problém so zostavením rozpočtu,“ povedal Danko. „Nezažil som takú anarchiu,“ povedal Danko s tým, že zostavujú už štvrý rozpočet. Líder SNS za vrchol drzosti a nekompetentnosti považuje analýzu dopadov a dosahov.

Reakcia ministerstva financií

„Myslíme si, že nie je správne vnášať do vysoko odbornej témy, akou nepochybne štátny rozpočet je, politiku, a to len niekoľko dní pred tým, než o ňom budú rokovať poslanci Národnej rady SR. Prvoradým záujmom koaličných partnerov by malo byť schválenie rozpočtu v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách, teda s deficitom 0,49% HDP. Ďalšie poslanecké návrhy, ktoré majú negatívny vplyv na výdavkovú stránku rozpočtu, môžu ohroziť jeho prijatie v parlamente,“ uviedla v stanovisku hovorkyňa MF Alexandra Gogová.

Kandidátka SNS

Danko uviedol, že SNS patrí k najstabilnejším stranám a má 15 členov ako na začiatku. „Jednohlasne sme sa zhodli na kandidátke,“ povedal líder SNS s tým, že bude kopírovať to, čo sa podarilo prekrúžkovať minule. O vstup do strany požiadala Martina Lubyová a SNS ju prijala. Lídrom bude opäť Andrej Danko a prvých 15 až 20 miest bude totožných s minulou kandidátkou.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Ostatné koaličné strany zatiaľ nepredstavili kandidátku. Most-Híd ju predstaví budúci týždeň po Republikovej rade. Zatiaľ sa spojili len s menšou Maďarskou kresťanskodemokratickou alianciou. Ostatné rokovania s SMK a ďalšími subjektmi zatiaľ nevyšli. Smer rovnako tají kandidátku. Zatiaľ je jasná len jedna vec. Lídrom kandidátky je súčasný premiér Peter Pellegrini a dvojkou bude Robert Fico.

Hlas ľudu rokuje o spolupráci so stranou SNS

Mimoparlamentná strana Hlas ľudu rokuje s SNS. Strana oslovila na spoluprácu aj Národnú koalíciu, Slovenské hnutie obrody aj stranu Štefana Harabina Vlasť. Stretnúť sa má aj s parlamentnou stranou ĽSNS. Informoval o tom nezaradený poslanec Národnej rady SR a predseda strany Hlas ľudu Peter Marček. „Snažíme sa osloviť a stretnúť sa so všetkými pronárodnými stranami, okrem iného aj s SNS. S Andrejom Dankom som už mal stretnutie. Dohodli sme sa, že sa ešte stretneme,“ uviedol Marček.

Zdroj: TASR/Štefan Puškáš

Poznamenal tiež, že budúci týždeň chcú využiť na rozhovory so všetkými pronárodnými stranami. Marček vyzval všetky národné hnutia na spájanie. Ponúka tiež miesta na kandidátke osobnostiam z verejného života. „Chceme od ľudí podnety a tie veci, ktoré budú ľudia chcieť, tak tie budeme predkladať,“ podotkol Marček. Svoj program a kandidátov strany predstaví počas budúceho týždňa.

SaS predstavila kandidátku ako prvá

Ak prvá predstavila svoju kandidátku do volieb strana SaS. Sulík tak spravil po niekoľkotýždňových sporoch s niekoľkými členmi SaS. Tí ešte pred mimoriadnym snemom vytvorili Demokratické jadro a neskôr zo strany odišli. Išlo o Ľubomíra Galka, Jozefa Rajtára, Janu Kiššovú, Natáliu Blahovú a ďalších. Sulík sa stal lídrom kandidátky, na druhé miesto dal Luciu Ďuriš Nicholsonovú.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Rozpor vyvolalo meno Václava Miku. Na kandidátke vydržal štyri dni a potom z nej odstúpil. Podľa jeho slov si vyskúšal útoky na jeho osobu, a preto sa rozhodol odstúpiť. Na Sulíkovej kandidátke sú aj bratislavský župan Juraj Droba, starostka bratislavského Starého Mesta Zuzana Aufrichtová, spoluorganizátor protikorupčného pochodu Tomáš Popovič, youtuber Ladislav Miko či mladý podnikateľ a kaderník Polat Elalmis.

Voľby v duchu spájania sa

Ostatné strany zatiaľ svoje kandidátky nepredstavili. No začali sa spájať, podpisovať dohody či vyzývať na spájanie. PS a SPOLU vytvorili koalíciu a podpísali dohodu o spolupráci s KDH a Za ľudí. K spolupráci sa pridala aj SaS. Igor Matovič vyzval v nedeľu na stretnutí opozičných strán na Námestí SNP k opätovnému spájaniu sa. Spravil tak aj dnes na sociálnej sieti. „Ak ako predstavitelia demokratickej opozície neunesieme zodpovednosť nasledujúcich 13 dní a dopustíme riziko, že vo voľbách opäť prepadnú hlasy KDH a SMK, prípadne SaS,“ napísal Matovič.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

„Po prvom marci nám bude vládnuť opäť mafia. Čísla nepustia. OĽANO sa správa v tejto veci opäť zodpovedne - podali sme ruku na spoluprácu už trom menším hnutiam - Kresťanskej úniii (KÚ), hnutiu NOVA Daniela Lipšica a hnutiu Zmena Zdola Jána Budaja... a s cieľom, aby hlasy demokratických voličov opozície neprepadli... pôjdeme na jednej kandidátke,“ uviedol líder OĽaNO.

Zdroj: Topky/Maarty

Zároveň dodal, že očakáva zodpovedný prístup najmä od strany Za ľudí. „Doteraz neboli schopní spojiť sa s nikým, aby aj oni podali pomocnú ruku niektorej zo spomenutých strán - a miesto rečí o snahe vytvoriť koalíciu, aj reálnu koalíciu s niekým z nich vytvorili. Minimálne dve zo spomenutých strán sú takej koalícii otvorené, stačí len prejaviť dobrú vôľu,“ dodal Matovič s tým, že im drží palce a je pripravený veci pomôcť.