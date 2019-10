Sexuálna apokalypsa: Slováci sa dostali takmer na vrchol rebríčka najnebezpečnejšej pohlavnej choroby

BRATISLAVA - Slováci by sa mali mať poriadne na pozore. Posledná štatistika hovorí o tom, že známy a nebezpečný vírus HIV sa u nás mimoriadne rozšíril a čísla rozhodne nie sú pozitívnym znamením.

So štatistikou prichádza štúdia UNAIDS. Kým západná a stredná Európa sa s vírusom ako celkom dokázali popasovať a vidieť aj značný pokles vírusovej záťaže u viac ako 73 percent všetkých ľudí s HIV, krajiny pri východnej Európe sú na tom značne horšie.

V štatistike rozvinutia vírusu HIV sme dosiahli najvyššie druhé miesto, čo určite nie je lichotivé Zdroj: reprofoto unaids.org

Slovensko je takmer na nelichotivom vrchu rebríčka

Zatiaľ čo krajiny ako Portugalsko, Španielsko či Taliansko sa s nebezpečným HIV dokázali viac menej vysporiadať, čo predstavuje záporná hodnota v štatistike, naša krajina dosiahla so 106 percentnou hodnotou druhé miesto v tabuľke rozšírenia vírusu v krajinách západnej a strednej Európy spolu so Severnou Amerikou za roky 2010 až 2018. Pred nami sa umiestnili už iba naši susedia z Českej republiky, ktorí dosiahli dokonca hodnotu 128 percent. Za nami skončilo Poľsko s 88 percentami, Bulharsko so 73 percentami či Island s 20 percentami.

Zdroj: Getty Images

Infekcií však bolo u nás menej

Podľa štúdie je však dôležité zohľadniť, že v prípade Česka a Slovenska sa v roku 2018 objavilo menej ako 500 infekcií, zatiaľ čo také Poľsko malo okolo 1500 zaznamenaných prípadov. Znepokojujúcim trendom je však skutočnosť, že podľa výskumu UNAIDS len asi 61 percent ľudí žijúcich s HIV na Slovensku a 65% ľudí v Českej republike pozná svoj stav HIV v porovnaní s 90% v EÚ. Preto je vyšetrených iba 46 percent zo všetkých ľudí s HIV na Slovensku. Je to výrazne pod regionálnym priemerom, ktorý predstavuje 64 percent.

Štúdia však tvrdí, že napriek týmto údajom sa výskyt nových infekcií v západnej a strednej Európe a Severnej Amerike za posledné desaťročie znížil, no nie dostatočne.

UNAIDS je organizácia, ktorá vedie globálne úsilie o ukončenie ochorenia AIDS ako hrozby pre verejné zdravie do roku 2030 ako súčasť cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

HIV je Vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti. Ide o známy vírus, spôsobujúci u človeka ochorenie AIDS. Prenáša sa transfúziou krvi či telesnými tekutinami, najmä pri pohlavnom styku. Účinná očkovacia látka zatiaľ nie je známa. Liečba prešla za posledné roky značnými zmenami. Súčasnou liečbou sa dá priebeh ochorenia spomaliť až zastaviť, prípady definitívneho odstránenia vírusu z organizmu sú však ojedinelé.