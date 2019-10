Dosť bolo rozkoše: Výstredný thajský kráľ zbavil svoju oficiálnu milenku titulu a hodnosti

Vongvadžirapakdiová údajne porušila kódex správania sa pri kráľovskom dvore a bola nelojálna voči kráľovi. Zdroj: Instagram/S. W.

Oznámenie prišlo len niekoľko mesiacov nato, ako získala titul kráľovskej družky. Kráľ ju do pozície konkubíny menoval na svoje narodeniny 28. júla – len dva mesiace potom, ako si vzal za manželku niekdajšiu letušku thajských aerolínií Sutchidu (41). Bolo to po prvý raz v modernej histórii Thajska, čo monarcha oficiálne priznal, že udržiava mimomanželský vzťah. Zdroj: Instagram/S. W. Mahá Vatčirálongkón sa stal thajským kráľom v decembri 2016, niekoľko mesiacov po smrti svojho otca Pchúmipchona Adundéta, ktorý strávil na tróne 70 rokov a národ si ho nesmierne vážil. Oficiálne bol však Mahá Vatčirálongkón korunovaný až tohto roku v máji. Jeho terajšia manželka Sutchida je už štvrtou manželkou kráľa, ktorý za svoj život získal povesť sukničkára a výstrednej osobnosti. Pred nástupom na trón vraj thajský panovník vystriedal stovky mileniek. Už ako princ bol známy násilníckymi a neodhadnuteľnými náladami. Niekoľko mesiacov strávil na záhadnom liečení v istej vile asi dvadsať kilometrov od Mníchova. Je možné, že trpí chorobou, ktorá súvisí s ochorením krvi. Rôzne zdroje tvrdia, že je HIV pozitívny, má žltačku typu C alebo ho postihla vzácna forma rakoviny krvi. Možno kombinácia týchto chorôb spôsobila, že potrebuje pravidelné transfúzie. Celú hornú časť tela má pritom potetovanú a o možnom vážnom ochorení svedčí aj zvláštne sfarbenie jeho pokožky. Zdroj: fb/tip čitateľa Jeho tretia žena sa dostala do pozornosti médií, keď ju natočili, ako na narodeninovom večierku pre kráľovho pudla servíruje tortu oblečená len do miniatúrnych nohavičiek. Mimochodom, svojho niekdajšieho obľúbeného pudla Fufu kráľ vymenoval do funkcie maršala thajského letectva.

V Thajsku sa za urážku členov kráľovskej rodiny udeľujú prísne tresty, ktoré teraz bránia thajským médiám zverejňovať kráľove výstrelky.