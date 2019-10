Zatkli 16 mužov podozrivých z homosexuality a obchodovania s ľuďmi: Hrozí im doživotie

Správu potvrdila Diane Bakuraira z organizácie Sexual Minorities Uganda bojujúcej za práva LGBT komunity. Predstaviteľ polície objasnil, že mužov zatkli po "sťažnostiach verejnosti". Aktivisti tvrdia, že razie proti komunite sú čoraz intenzívnejšie, keďže minister pre etiku a integritu Simon Lokodo chce presadiť zákon, ktorý by umožnil odsúdiť homosexuálov na smrť. Trestný poriadok v súčasnosti povoľuje potrestať "sexuálny styk proti prírode" doživotím.

Lokodo tento mesiac vyhlásil, že mobilizuje poslancov, aby podporili zákon, keď ho predloží v parlamente. Hovorca vlády však odmietol, že by chceli prijať takýto zákon. Zástupcovia organizácie International AIDS Society (IAS) tvrdia, že zákon by narušil boj proti šíreniu HIV, keďže podľa nich by vláda mala s rizikovou skupinou ľudí spolupracovať a nie ich trestať. Za uplynulé tri mesiace zavraždili v Ugande štyroch členov miestnej LGBT komunity. V mnohých krajinách v oblasti subsaharskej Afriky zavrhujú homosexualitu, ktorá podľa nich "prišla zo Západu".