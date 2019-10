Prvú etapu prác na karloveskej radiále opäť nestihnú: Mesto avizuje státisícové sankcie

BRATISLAVA - Práce na rekonštrukcii električkovej trate v bratislavskej Karlovej Vsi meškajú. Hrozí, že prvá etapa modernizácie trate od Molecovej po obratisko v Karlovej Vsi nestihne byť dokončená ani v predĺženom termíne do konca októbra. Mesto Bratislava avizuje, že pristúpi k státisícovým sankciám voči zhotoviteľovi prác, ak od 1. novembra nebudú spustené električky po obratisko v Karlovej Vsi. Zároveň už však pripúšťa, že to stavebník zrejme nestihne. Zástupcovia mesta o tom informovali na utorkovej verejnej debate v bratislavskej Dúbravke.

Hlavnou príčinou meškania prác boli doteraz podľa samosprávy inžinierske siete, ktoré sa našli v inej hĺbke, než sa počítalo. O zdržaní prác vedelo mesto už počas leta, prijalo opatrenia a avizovalo, že prvá etapa prác nepotrvá do konca septembra, ale až do konca októbra. V utorok zástupcovia samosprávy uviedli, že doterajšie predĺženie prác bolo z objektívnych dôvodov a akceptuje termín ich dokončenia do konca októbra. Od novembra chce už však Bratislava pristúpiť k sankciám, ak nebudú električky spustené po obratisko v Karlovej Vsi.

"Zhotoviteľ to 1. novembra asi nestihne. Aktuálny odhad spustenia električky po obratisko je 18. novembra," povedal hlavný projektový manažér stavby Marek Jašíček. Ako podotkol, aj keby bola trať v modernizovanom úsek prvej etapy hotová, musí sa čakať na to, kým nebudú hotové nástupištia. Problém vidí v slabšej koordinácii prác. "Zhotoviteľ to zrejme podcenil," povedal.

Primátor Bratislavy Matúš Vallo uviedol, že bude trvať na tom a aj to už oznámil stavebníkovi, že po 31. októbri prídu sankcie a mesto si uplatní všetky možnosti na to, aby dalo pocítiť, že termíny neboli dodržané. "Nemôžeme už ustupovať. Ustúpili sme v tom, že bol problém so sieťami. Bratislava sa musí v jednom momente zachovať ako súkromná firma," povedal. Mesto však deklaruje, že naďalej platí termín dokončenie prác v rámci druhej etapy modernizácie od obratiska Karlova Ves po Damborského do 20. decembra tohto roka. Od 21. decembra by mali začať električky premávať až na konečnú Pri kríži.

S prácami by sa malo následne pokračovať až začiatkom mája 2020. Modernizovať sa má najdlhší a najhlavnejší úsek trate od tunela po Molecovu. Práce tu majú trvať do jesene. Dlhoočakávaná rekonštrukcia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály za 65,1 milióna eur s DPH sa začala 22. júna. Potrvať má do septembra 2020 a je rozdelená na viacero etáp. Prvé dve etapy majú trvať do 20. decembra. Zhotoviteľom prác je konzorcium firiem DK Radiála. V dôsledku prác je na viacerých miestach Karlovej Vsi a Dúbravky obmedzená doprava vrátane výluky električiek.