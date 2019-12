Vallo hodnotí svoj prvý rok v úrade: Nasadili sme veľké tempo a rozbehli množstvo projektov

Matúš Vallo

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

BRATISLAVA - Nasadili sme veľké tempo a rozbehli množstvo veľkých projektov. Nepozeráme sa však na to, či budeme aj ďalšie voľby zvolení, ale čo pre Bratislavu urobíme a kde ju posunieme. Vyhlásil to primátor Bratislavy Matúš Vallo. Zhodnotil tak svoj prvý rok vo funkcii primátora hlavného mesta. Nové vedenie bratislavskej samosprávy deklaruje, že sa mu podarilo presadiť a naštartovať mnoho zásadných opatrení, no muselo riešiť aj zlý stav mesta a niektoré veci preto vyšli nie celkom podľa predstáv.