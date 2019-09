Dovolenkári, pozor! Krach cestovky Thomas Cook sa môže dotknúť stoviek až tisícov Slovákov

BRATISLAVA - Krach najstaršej svetovej cestovnej kancelárie Thomas Cook môže ovplyvniť stovky až tisíce slovenských dovolenkárov. Predpokladá to cestovná kancelária Pelikán, najväčší predajca leteniek na Slovensku. Podobne ako samotný cestovateľský gigant dotknutým klientom do konca mesiaca vycestovať neodporúča.

Ako uviedol Pelikán, odhadnúť počet slovenských dovolenkárov, ktorých sa krach svetoznámej cestovky týka, je veľmi ťažké, keďže Thomas Cook Group vlastní väčší či menší podiel vo viacerých cestovných kanceláriách a agentúrach pôsobiacich aj na Slovensku. Priamo alebo cez ďalšie dcérske firmy z väčšej časti vlastní aj Neckermann Reisen, AirMarin, Oeger Tours a Bucher Reisen.

"Evidujeme objednávky zájazdov a pobytov, ktoré boli, alebo môžu byť ovplyvnené krachom Thomas Cook Group. Všetkých klientov, ktorí sú v zahraničí, alebo by mali vycestovať do konca septembra, sme kontaktovali a poskytli im potrebnú pomoc či informácie," informoval manažér Pelikána pre vzťahy s verejnosťou Jozef Rybár. Thomas Cook Group v oficiálnom stanovisku pre svojich partnerov a zákazníkov im v prípade zájazdov s termínom odletu do pondelka 30. septembra (vrátane) vycestovať neodporúča.

Špeciálna linka

Dotknutí klienti so zakúpenými zájazdmi priamo cez Thomas Cook Group, na ktoré sa vzťahuje poistenie proti insolventnosti, by namiesto toho mali kontaktovať poistného likvidátora, a to rakúsku pobočku poisťovne Allianz na špeciálnej linke 00431 525 03 6853 alebo cez e-mail: thomascook.at@allianz.com.

Zdroj: SITA/AP/Francois Mori

Ak si cestujúci zakúpili kompletný dovolenkový balík Thomas Cook Group cez sprostredkovateľa, ktorým je aj Pelikán, najprv by mali kontaktovať jeho a poradiť sa o ďalšom postupe. Na kúpu len ubytovania, letenky či iného produktu priamo cez Thomas Cook Group alebo sprostredkovateľa sa podľa Pelikána poistenie insolventnosti s najväčšou pravdepodobnosťou nevzťahuje. V prípade dovolenkového balíka Thomas Cook Group (ubytovanie, letenky, doplnkové služby) kúpeného od inej cestovnej kancelárie ju treba čím skôr kontaktovať. Rovnako postupuje Pelikán, ktorý bude dotknutých zákazníkov s neskoršími dátumami odletu kontaktovať postupne, keď sa dozvie viac informácií.

Hasenie problémov

"Čo sa týka našich vlastných pobytových balíčkov a zájazdov, v ktorých kombinujeme aj produkty Thomas Cook Group, od ubytovania cez letenky až po doplnkové služby, platí, že o svojich klientov sa určite postaráme tak, aby ich vzniknutá situácia nepoznačila vôbec, alebo len veľmi sporadicky," ubezpečil Rybár. Odhaduje, že slovenského dovolenkového trhu sa najviac dotkne situácia rakúskej pobočky Thomas Cook Austria AG, ktorá zastrešuje predaj dovoleniek na Slovensku.Tá zatiaľ oficiálne bankrot neohlásila, v niektorých krajinách však preventívne stopla predaj zájazdov. Okrem Rakúska a Slovenska pôsobí aj v Česku a Maďarsku.

Zdroj: SITA/AP/Stamatis Katopodis/InTime News

"Náš rakúsky partner pokračuje v obmedzenej prevádzke. Aj my preto musíme počkať na ďalšie informácie, ktoré očakávame v najbližších dňoch," podotkol Rybár s tým, že všetky nové informácie obratom poskytnú svojim klientom. Podľa odhadu situáciou môžu byť ovplyvnené stovky slovenských dovolenkárov, ktorí sú už v zahraničí, a až tisícky ďalších klientov, ktorí ešte len mali vycestovať.

Čakať, čakať, čakať ...

Ak sa Thomas Cook Austria AG, prípadne jej dcéry vyhnú bankrotu, slovenskí dovolenkári by podľa Pelikána mali počkať, kým sa im ozvú ich zástupcovia a dohodnú sa na ďalšom postupe. Tým môže byť, napríklad, iný termín dovolenky, iné lety či ubytovanie, vrátenie peňazí, ale aj vycestovanie podľa plánov.

Ak skrachuje aj táto firma, komplexné zájazdy a pobyty zakúpené priamo či cez jej sprostredkovateľov by mala kryť aspoň z časti poisťovňa, u ktorej má cestovka poistenie voči insolventnosti. Pelikán komunikuje aj s týmito poisťovňami a tie odporúčajú počkať niekoľko dní, kým sa ukáže, ako sa situácia rakúskej dcéry Thomas Cook Group a jej partnerských kancelárií a agentúr vyvinie.